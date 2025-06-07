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7 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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7 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 червня – Всесвітній день безпеки харчових продуктів
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна розповідати іншим про свої плани

7 червня відзначається Міжнародний день фахівців у сфері постачання, Всесвітній день безпеки харчових продуктів, Всесвітній день турботи та День шоколадного морозива. Віряни вшановують пам’ять священномученика Феодота.

Міжнародний день фахівців у сфері постачання

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Міжнародний день спеціалістів у сфері постачання відзначається щороку 7 червня, і це день визнання та відзначення наполегливої праці та відданості професіоналів у сфері постачання в усьому світі.

Останнім часом важливість ланцюгів постачання стала більш очевидною, ніж будь-коли, оскільки збої, пов’язані з Covid, спричинили серйозні проблеми для глобальних ланцюгів постачання. Для України стало додатковим випробуванням та навантаженням, у найважчі часи від початку повномасштабного вторгнення, забезпечити та налагодити ланцюги постачання в усіх сферах життєдіяльності країни.

Фахівці з ланцюгів постачання відіграють важливу роль у багатьох галузях, таких як роздрібна торгівля, виробництво, охорона здоров’я, логістика, електронна комерція та багато інших. Вони гарантують, що продукти надходять із різних куточків світу, транспортуються через кордони та океани, безпечно зберігаються перед тим, як нарешті бути доставленими до наших порогів.

Всесвітній день продовольчої безпеки

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У грудні 2018 року Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією проголосила 7 червня Всесвітнім днем безпеки харчових продуктів (World Food Safety Day). День встановлено з метою привернення уваги держав до проблем здорового харчування населення, а також якості вироблених харчових продуктів.

Безпечна їжа є одним із найважливіших гарантів доброго здоров'я. Небезпечні харчові продукти є причиною багатьох захворювань і сприяють погіршенню стану здоров'я, наприклад, порушення росту та розвитку, дефіциту живильних мікроелементів, неінфекційних або інфекційних захворювань та психічних захворювань. У всьому світі кожна десята людина щорічно страждає від хвороб харчового походження.

Всесвітній день турботи 

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Це глобальна ініціатива, спрямована на популяризацію доброти, співчуття та співчуття до інших. Цей день відзначається щороку 7 червня і закликає людей проявляти прості вчинки доброти щодо оточуючих. Хай це буде допомога літньому сусідові з продуктами чи волонтерство в місцевій благодійній організації, турбота про безпритульних тварин тощо. Потреба у турботі й доброті навколо вас точно знайдеться. Всесвітній день турботи нагадує нам усім про важливість виявляти любов і підтримку тим, хто її потребує.

Метою Всесвітнього дня турботи є не лише поширення доброти в наших громадах, а й надихнути людей зробити турботу частиною свого повсякденного життя. Поширюючи емпатію та співчуття до інших, ми можемо створити більш інклюзивний та доброзичливий світ для кожного. Це може бути через маленький жест чи через більший вчинок доброти, Всесвітній день турботи нагадує нам усім, що ми маємо силу зробити позитивні зміни в житті людей навколо нас.

День шоколадного морозива

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Вперше шоколадне морозиво спробували понад 100 років тому. В Італії невідомому кондитерові спало на думку заморозити шоколад, горіхи, молоко та вершки. Спочатку вишуканий рецепт був доступний лише багатим людям через дорожнечу, але на початку XX століття вдалося налагодити масове виробництво. У США десерт став користуватися такою популярністю, що американці вирішили зробити 7 червня днем улюблених ласощів. 

Шоколадне морозиво – не тільки смачний десерт, але й корисний смаколик, особливо якщо робити його вручну. У шоколаді міститься багато вітамінів та мікроелементів, у тому числі Д, А та Е, які необхідні для нормального функціонування організму. Справжнє шоколадне морозиво майже не солодке, а на смак більше нагадує жирне молоко або вершки.

Яке сьогодні релігійне свято

7 червня в церковному календарі – День пам’яті священномученика Феодота, єпископа Анкирського. Про життя святого відомо мало. Він жив у місті Анкирі, що в Галатії, в часи імператора Диоклетіяна. Був відомий своєю побожністю та християнською вірою. За одними джерелами, Феодот був єпископом, а за іншими – простим християнином. Його життя було сповнене випробувань та мучеництва через віру. Він став символом стійкості та відданості християнським цінностям.

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Що не можна робити цього дня

  • Краще нікому не зізнаватися у коханні.
  • Не варто носити речі зі срібла.
  • Не можна розповідати іншим про свої плани.

Народні прикмети

  • Якщо ввечері голосно квакають жаби, то буде гарна погода.
  • Бджоли сидять на стінках вулика – до спеки.
  • Якщо стало тихо в лісі, то буде гроза.
  • Спекотна погода за вікном – буде великий урожай зерна.

Пам’ятні події 7 червня

  • 1099 – війська хрестоносців під час їхнього першого походу почали облогу Єрусалиму.
  • 1498 – Колумб вирушив у свою третю подорож до Нового Світу, під час якої відкрив сучасний острів Гаїті.
  • 1775 – Сполучені Колонії змінили свою назву на Сполучені Штати Америки.
  • 1903 – у Берліні французький учений Кюрі оголосив про відкриття нового хімічного елементу – полонію, названого на честь батьківщини його дружини-польки Марії Склодовської-Кюрі.
  • 1905 – японські війська взяли Сахалін.
  • 1919 – у Нью-Йорку вперше проведені письмові тести для одержання посвідчення водія.
  • 1919 – розпочалася Чортківська офензива УГА.
  • 1920 – уряд Української Народної Республіки переїхав з Вінниці до Жмеринки.
  • 1929 – згідно з Латеранськими угодами, в центрі Риму утворено суверенну державу Ватикан.
  • 1939 – Третій Рейх уклав пакти про ненапад з Латвією й Естонією.
  • 1945 – усім німцям у зонах окупації союзників наказали дивитися фільми про злочини нацистів у Бухенвальді.
  • 1967 – Ізраїль узяв під свій контроль Стіну плачу в Єрусалимі.
  • 1991 – Верховна Рада України ухвалила рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Антон, Богдан, Борис, Василь, Іван, Степан, Тарас, Валерія, Зінаїда, Марія.

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Теги: традиції свята свято релігія церква

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