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Місячний посівний календар на червень 2025: період інтенсивного росту в саду та на городі

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
Тетяна Єрмоленко
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Місячний посівний календар на червень 2025: період інтенсивного росту в саду та на городі
Червень – це місяць, коли дачні господарства переживають справжній розквіт активності садівників та городників
фото: freepik.com

Календар садових робіт на червень: оптимальні періоди для посівів та догляду

У червні польові роботи входять у фазу активного літнього догляду. Ґрунт добре прогрітий, а метеорологічні умови забезпечують стабільні умови для рослин. Це період для повторних посівів основних культур, інтенсивного догляду за деревами та кущами, а також завершення літніх підготовчих заходів.

Протягом цього місяця необхідно раціонально планувати роботи – від додаткових посівів до активної боротьби з бур'янами й шкідниками. Доцільно підживити ґрунт під багаторічними культурами, проводити формувальну обрізку, та приділити особливу увагу догляду в парниках.

Для полегшення орієнтування «Главком» підготував комплексний місячний посівний календар на червень 2025 року.

Сприятливі та несприятливі періоди у червні

Місячні цикли у червні справляють істотний вплив на вегетацію та розвиток рослинних організмів. Використання календаря дозволить визначити оптимальні терміни для різноманітних видів робіт.

Вдалі дні для посівів, підживлення, обрізки та комплексного догляду: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 червня.

Дні, коли доцільно утриматися від садово-городніх робіт: 1, 2, 10, 11, 25, 26, 27, 28, 29, 30 червня.

У сприятливі дні особливо результативно займатися висіванням овочевих культур, пересадженням саджанців, профілактичними заходами проти хвороб та внесенням добрив. А в неперспективні періоди рекомендується призупинити активні роботи.

Посівний календар на червень 2025
Посівний календар на червень 2025
інфографіка: glavcom.ua

Планування червневих робіт з урахуванням місячного календаря 2025

Місячний посівний календар допоможе організувати всі ключові етапи робіт для вирощування здорових та продуктивних рослин.

Овочеві культури для споживання та зберігання
Огірки (для другого посіву) 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 19, 20
Кабачки, гарбуз 5, 6, 7, 11, 12, 18, 19
Коренеплоди (морква, буряк, редис) 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21
Капуста (пізні сорти) 5, 6, 7, 11, 12, 19, 20
Буряк (повторний посів) 4, 5, 6, 10, 11, 12, 19, 20
Сидерати (гірчиця, овес) 6, 7, 12, 13, 20, 21
Кукурудза 4, 5, 6, 10, 11, 12, 19, 20
Зеленні та пряно-ароматичні культури
Кріп, петрушка, шпинат, рукола, коріандр, базилік, мікрозелень 6, 7, 11, 12, 13, 19, 20

Детальний календар садівника-городника на червень 2025

3-4 червня: Оптимальний період для висіву зеленних культур: шпинату, кропу, редиски, коріандру, петрушки, капусти. Також підходить для посіву коренеплодів та кукурудзи.

5-6 червня: Відмінний момент для обробки земельних ділянок: культивування, елімінація бур'янів та додавання органічних добрив. Сприятливий час для посадки кабачків, гарбузів та капусти.

7-8 червня: Ідеально для висівання зеленних культур та коренеплодів. Також підходить для посадки декоративних насаджень.

9 червня: Сприятливий день для підживлення рослин і роботи з багаторічними культурами. Догляд за розсадою, висівання огірків.

12-15 червня: Період для планування грядок, додаткового культивування ґрунту та превентивних заходів проти шкідників. Сприятливі терміни для посадки всіх основних овочевих культур та зелені.

16-17 червня: Ідеальні терміни для посадки кореневих овочів: моркви, буряка, пастернаку, картоплі, ріпчастої цибулі. Також доцільно висаджувати огірки та зелень.

18 червня: Продовження робіт з ґрунтом, висадка коренеплодів, комплексний догляд за рослинами та парниковими господарствами.

19-24 червня: Неперспективний період для активних посадкових робіт. Рекомендується обмежитися доглядом за наявними насадженнями, поливом та моніторингом стану рослин.

Додаткові рекомендації на червень:

  • інтенсивне культивування ґрунту й збагачення його поживними елементами;
  • ревізія та підготовка садового обладнання;
  • розробка стратегії для посівної кампанії;
  • вивчення інноваційних агротехнічних підходів;
  • піклування про кімнатні рослини.

У червні критично важливо контролювати режим зволоження та температурну стабільність. При нестабільних нічних температурах застосовуйте плівкові укриття або теплиці для теплолюбних культур.

Не нехтуйте також доглядом за плодовими насадженнями та підготовкою ділянки до пікового літнього періоду.

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Теги: овочі буряк рослини календар

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