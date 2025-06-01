Місячний календар на червень 2025: коли настає Повня та Молодик?

Календар місячних циклів на перший місяць літа

Протягом тисячоліть місячні ритми служили нашим предкам вірним компасом у повсякденному існуванні. Вони встановлювали за Місяцем найсприятливіший момент для висівання, жнив, риболовлі та морських експедицій.

І хоча нині ми перебуваємо в епосі інноваційних технологій, вплив місячних циклів на людське буття продовжує бути значущим компонентом нашої навігації у світі.

На «Главкомі» ви отримаєте представлено календар усіх місячних фаз на червень 2025 року, який сприятиме плануванню ваших справ у співзвуччі з ритмами нічного небесного тіла.

Фази Місяця у червні 2025

1-10 червня – зростаючий Місяць.

11 травня – повний Місяць.

12-24 травня – спадаючий Місяць.

25 травня – новий Місяць (Молодик).

26-30 травня – зростаючий Місяць.

Існує елементарний метод встановити місячну фазу просто споглядаючи на небосхил. Коли Місяць має силует, що асоціюється з літерою «С», це демонструє його спадаючу стадію: він «старіє».

Водночас, якщо ви мислено додасте вертикальну лінію до помітного контуру і одержите щось подібне до літери «Р», це засвідчує зростаючу стадію – Місяць «розвивається».

Такий мнемотехнічний підхід з застосуванням українських символів стане корисним для швидкого встановлення актуальної лунної фази, особливо коли ви позбавлені доступу до лунного календаря.

Новий Місяць у червні 2025

25 червня 2025 року буде Молодик – унікальна стадія, коли Місяць розміщується між Землею та Сонцем. У цей момент супутник нашої планети практично неможливо спостерігати неозброєним зором через його позицію стосовно сонячного випромінювання.

Фахівці астрології та прихильники лунних впливів єдині у своїх переконаннях: саме в період нового Місяця відкривається досконале «вікно можливостей» для ініціювання нових починань, планування важливих заходів та визначення стратегічних векторів прогресу. Цей час визнається енергетично насиченим для створення основи майбутніх успіхів.

Місячний календар на червень 2025 інфографіка: glavcom.ua

Як новий Місяць впливає на людину

Молодик часто супроводжується помітним зростанням життєвої енергії та креативного потенціалу у багатьох осіб. У цю стадію циклу спостерігається природний наплив натхнення, що стимулює до активності та запуску новітніх проєктів.

Багато хто переживає особливий ентузіазм та внутрішній імпульс до втілення свіжих концепцій саме в цей момент.

Повний Місяць у червні 2025

Повний Місяць у червні 2025 року можна буде споглядати 11 числа. Цей етап вважається ідеальним для фіналізації проєктів, що вже здійснюються, та для аналізу отриманих результатів.

Саме під час Повні астрологи радять завершувати поточні питання та формулювати висновки щодо реалізованої діяльності.

Як повний Місяць впливає на людину

У період Повного Місяця люди можуть переживати емоційні хвилювання та флуктуації в рівні енергії. Деякі стають більш чутливими й емоційними, інші – навпаки, можуть переживати виснаження та байдужість.

Такі стани є природними, оскільки під впливом місячних фаз емоційна рівновага і життєва енергія часто трансформуються інтенсивніше, ніж у звичайні періоди. Реакція на місячні цикли у кожного персональна: для когось вони майже непомітні, а для когось – досить відчутні.

Сприятливі та несприятливі дні червня

Сприятливі дні для втілення новітніх ідей та проєктів у червні припадають на період з 1 по 10 червня, коли Місяць зростає.

Найкращі дати для досягнення цілей: 8, 15, 18, 22, 26, 30, 5 червня.

8, 15, 18, 22, 26, 30, 5 червня. Несприятливі дні: 25 червня (Молодик) та 11 червня (Повня).

У ці дні краще уникати важливих рішень або великих покупок. Потенційно складніші дні: 2, 4, 8, 13, 17, 21, 25 червня.

Рекомендовані дні за сферами діяльності