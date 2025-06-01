Місячний календар стрижок на червень 2025: коли найефективніше оновлювати імідж?

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Календар оптимальних періодів для стрижки волосся за місячними циклами

Місячні фази продовжують залишатися надійним орієнтиром для визначення найперспективнішого часу для відвідування стиліста. Врахування місячного календаря може сприятливо позначитися на здоров'ї вашого волосся та посилити ефективність косметичних процедур.

«Главком» розробив спеціалізований календар, який допоможе визначити найкращий момент для походу до салону краси. Місячний календар стрижок включає рекомендації стосовно вибору періодів для стрижки, колорування та косметичних процедур для волосся.

Перспективні дні для стрижки у червні 2025

Місячний календар стрижок на червень 2025 року інфографіка: glavcom.ua

Відповідно до місячних циклів, найперспективнішими будуть наступні дати:

Періоди для кардинальної зміни зачіски: 11–12, 28, 6–7, 20, 2, 30, 16, 24 червня.

11–12, 28, 6–7, 20, 2, 30, 16, 24 червня. Сприятливі періоди для незначної корекції: 22, 4, 19, 9, 15 червня.

22, 4, 19, 9, 15 червня. Час для делікатних коригувань та косметичних процедур: 26, 5, 17, 13 червня.

У зазначені дні волосся демонструє кращу реакцію на втручання: швидше регенерує, набуває здорового блиску й довше зберігає задану форму.

Несприятливі дні для стрижки у червні 2025

У червні 2025 року не рекомендується планувати стрижку на: 1, 3, 7, 8, 10, 14, 18, 21, 23, 25, 27, 29 червня.

Протягом цього періоду доцільно обмежитися стандартним доглядом, уникаючи кардинальних трансформацій.

Якщо все ж виникне необхідність відвідати стиліста у ці дні, варто враховувати, що результат може не відповідати очікуванням. Зачіска швидше деформується, а волосся повільніше відновлюватиметься.

Коли фарбувати волосся у червні 2025

Найсприятливіші терміни для трансформації або освіження кольору волосся:

Для докорінної зміни кольору: 5, 13, 20, 26 червня.

5, 13, 20, 26 червня. Для внесення свіжих тонів: 4, 9, 15, 22, 28 червня.

4, 9, 15, 22, 28 червня. Для незначної корекції кольору: 1, 8, 17, 30 червня.

У зазначені періоди колір виходить насиченим, однорідним, а результат – стійким.

Коли краще утриматися від фарбування у червні 2025

Не рекомендується фарбувати волосся у такі дні: 3, 6, 11, 14, 18, 23, 29 червня.

Колорування в ці терміни може спричинити не прогнозовані наслідки – пігмент може розподілитися нерівномірно або швидко втратити інтенсивність. Щоб запобігти розчаруванню, варто дочекатися більш перспективного моменту.