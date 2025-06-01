Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Місячний календар стрижок на червень 2025: коли найефективніше оновлювати імідж?

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
Тетяна Єрмоленко
google social img telegram social img facebook social img
Літо запрошує до експериментів з зовнішністю та поглибленого турботи про себе
фото: freepik.com

Календар оптимальних періодів для стрижки волосся за місячними циклами

Місячні фази продовжують залишатися надійним орієнтиром для визначення найперспективнішого часу для відвідування стиліста. Врахування місячного календаря може сприятливо позначитися на здоров'ї вашого волосся та посилити ефективність косметичних процедур.

«Главком» розробив спеціалізований календар, який допоможе визначити найкращий момент для походу до салону краси. Місячний календар стрижок включає рекомендації стосовно вибору періодів для стрижки, колорування та косметичних процедур для волосся.

Перспективні дні для стрижки у червні 2025

Місячний календар стрижок на червень 2025 року 
Місячний календар стрижок на червень 2025 року 
інфографіка: glavcom.ua

Відповідно до місячних циклів, найперспективнішими будуть наступні дати:

  • Періоди для кардинальної зміни зачіски: 11–12, 28, 6–7, 20, 2, 30, 16, 24 червня.
  • Сприятливі періоди для незначної корекції: 22, 4, 19, 9, 15 червня.
  • Час для делікатних коригувань та косметичних процедур: 26, 5, 17, 13 червня.

У зазначені дні волосся демонструє кращу реакцію на втручання: швидше регенерує, набуває здорового блиску й довше зберігає задану форму.

Несприятливі дні для стрижки у червні 2025

У червні 2025 року не рекомендується планувати стрижку на: 1, 3, 7, 8, 10, 14, 18, 21, 23, 25, 27, 29 червня.

Протягом цього періоду доцільно обмежитися стандартним доглядом, уникаючи кардинальних трансформацій.

Якщо все ж виникне необхідність відвідати стиліста у ці дні, варто враховувати, що результат може не відповідати очікуванням. Зачіска швидше деформується, а волосся повільніше відновлюватиметься.

Коли фарбувати волосся у червні 2025

Найсприятливіші терміни для трансформації або освіження кольору волосся:

  • Для докорінної зміни кольору: 5, 13, 20, 26 червня. 
  • Для внесення свіжих тонів: 4, 9, 15, 22, 28 червня.
  • Для незначної корекції кольору: 1, 8, 17, 30 червня.

У зазначені періоди колір виходить насиченим, однорідним, а результат – стійким.

Коли краще утриматися від фарбування у червні 2025

Не рекомендується фарбувати волосся у такі дні: 3, 6, 11, 14, 18, 23, 29 червня.

Колорування в ці терміни може спричинити не прогнозовані наслідки – пігмент може розподілитися нерівномірно або швидко втратити інтенсивність. Щоб запобігти розчаруванню, варто дочекатися більш перспективного моменту.

Читайте також:

Теги: жінка чоловік мода календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Порушницю у пілотці з червоною зіркою доставили до Печерського районного управління поліції для з’ясування обставин
9 травня у Києві зафіксовано провокації із забороненою символікою (відео)
9 травня, 13:31
Головні новини ночі проти 18 травня
Фінал Євробачення, атака на Київщину: головне за ніч
18 травня, 06:04
Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події
На залізничній станції «Яготин» електротягач смертельно травмував чоловіка на коліях
12 травня, 17:12
Хлопець висловлював бажання покінчити з життям
Хлопець намагався стрибнути зі скляного мосту на Володимирській гірці
20 травня, 13:28
Жінки разом розпивали алкоголь біля закинутих кіосків, між ними виник конфлікт
Жінка згоріла живцем у непрацюючому кіоску: деталі вбивства біля вокзалу в Києві
21 травня, 00:45
Дитсадок, в якому дитина впала зі сходів
Прокуратура виявила підроблені медкнижки у працівників дитсадка, де дитина впала зі сходів
26 травня, 14:49
Поліцейські затримали жінку одразу після отримання нею $4 тис. за першу послугу
Зняття з розшуку ТЦК за $4 тис.: у Києві затримано підозрювану в незаконній «схемі»
27 травня, 08:32
Червень – це місяць, коли дачні господарства переживають справжній розквіт активності садівників та городників
Місячний посівний календар на червень 2025: період інтенсивного росту в саду та на городі
Сьогодні, 05:50
Літо починається з червня – місяця який має чимало свят та важливих дат
Міжнародні і державні свята та пам’ятні дати в червні 2025 року
Сьогодні, 10:09

Життя

Місячний календар стрижок на червень 2025: коли найефективніше оновлювати імідж?
Місячний календар стрижок на червень 2025: коли найефективніше оновлювати імідж?
«Хлопці мають воювати». Соцмережі обурилися через заяву Осадчої, чий син живе у США
«Хлопці мають воювати». Соцмережі обурилися через заяву Осадчої, чий син живе у США
Ексдружина Максима Неліпи пояснила свою відсутність на похороні
Ексдружина Максима Неліпи пояснила свою відсутність на похороні
Сьогодні неподалік Землі пролетять три небезпечні астероїди
Сьогодні неподалік Землі пролетять три небезпечні астероїди
День Києва. Народний артист написав вірш після масованого удару по столиці
День Києва. Народний артист написав вірш після масованого удару по столиці
60-річний Борис Джонсон став батьком удев’яте
60-річний Борис Джонсон став батьком удев’яте

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 червня: ситуація на фронті
89K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 червня 2025
31K
Прогноз магнітних бур на 1-3 червня: якою буде сонячна активність
26K
У Києві пролунали вибухи: столицю атакували дрони та ракети
24K
У Венесуелі затримано полковника Росії після конфлікту з дипломатами
17K
Переговори в Стамбулі: Зеленський назвав вимоги України

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua