7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не варто ображатися на близьких через дрібниці

7 лютого у світі відзначають День народження вогнегасника, а в Україні святкують День масажиста. Віряни вшановують пам'ять святителя Григорія Богослова.

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Який сьогодні день в Україні і світі

У світі 7 лютого святкують День народження вогнегасника. Саме в цей день 1863 року в США, штаті Вірджинія, американський інженер і винахідник Алан Крей офіційно запатентував перший вогнегасник. Пів століття до цього ще один протипожежний засіб створив капітан британської армії Джордж Менбі. Тоді це був мідний циліндр ємністю 13 літрів, заповнений лужною водою. Однак саме винахід американського наступника Крея вважають офіційним народженням вогнегасника. До XIX століття пожежі гасили підручними засобами та звичайною водою.

Перший запатентований вогнегасник був схожий на пляшку води ємністю 0,7 л із водним наповнювачем і показував дуже малу ефективність на практиці. Лише з часом він трансформувався до всім знайомого сучасного вигляду і став приносити справжню користь людству.

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Також українці 7 лютого святкують День масажиста. Професійне свято в Україні запровадили у 2018 році. До слова, вперше вплив на людське тіло з допомогою рук описали китайці та індійці близько 3 тис. років до нашої ери. Масажем лікували вивихи і ревматичні болі, знімали втоми та спазми м’язів. В Україні методики масажу почали вивчати в XIX ст. в Одесі та Харкові.

Релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні, 7 лютого, віряни відзначають День вшанування пам'яті святителя Григорія Богослова. Він був єпископом малазійського міста Назіанза. Григорій Богослов – видатна постать в історії християнської Церкви. Церковний діяч і мислитель, поет і прозаїк, він ще до народження був присвячений своєю матір'ю Господу. Народився Григорій близько 329 року в каппадокійському місті Аріанза. Святитель вів аскетичний спосіб життя: вживав лише овочі, хліб та воду, спав на землі, практично не мав одягу і взагалі не носив взуття. У спадок церковний діяч залишив багато проповідей, послань і духовних віршів.

Також цей день в народі ще називають Григорієм-зимоуказником і Григорієвим днем.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

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який день з ранку і до обіду, такою буде й перша половина наступної зими;

погода з полудня до вечора віщує, якою буде друга половина зими в наступному році;

сніг випав – наступна зима буде пізньою;

сильний снігопад – до ранньої осені;

діброва почорніла – до хуртовини або відлиги;

капель дзвенить з дахів – до морозу;

синиця з ранку співає – до похолодання;

горобці кричать – чекай відлиги;

якщо в цей день ви розлили молоко, то чекайте радісних звісток;

а ось розсипати сіль – до конфлікту з близькою людиною.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

не варто ображатися на близьких через дрібниці;

не рекомендується стригти нігті і волосся, а також плюватися;

не бажано виходити з дому після заходу сонця.

Іменини

Нині святкують День ангела: Григорій, Олександр, Анатолій, Борис, Володимир, Петро, Фелікс.