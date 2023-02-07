Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 лютого – професійне свято масажистів
фото: Pexels

Цього дня не варто ображатися на близьких через дрібниці

7 лютого у світі відзначають День народження вогнегасника, а в Україні святкують День масажиста. Віряни вшановують пам'ять святителя Григорія Богослова.

Який сьогодні день в Україні і світі

У світі 7 лютого святкують День народження вогнегасника. Саме в цей день 1863 року в США, штаті Вірджинія, американський інженер і винахідник Алан Крей офіційно запатентував перший вогнегасник. Пів століття до цього ще один протипожежний засіб створив капітан британської армії Джордж Менбі. Тоді це був мідний циліндр ємністю 13 літрів, заповнений лужною водою. Однак саме винахід американського наступника Крея вважають офіційним народженням вогнегасника. До XIX століття пожежі гасили підручними засобами та звичайною водою.

Перший запатентований вогнегасник був схожий на пляшку води ємністю 0,7 л із водним наповнювачем і показував дуже малу ефективність на практиці. Лише з часом він трансформувався до всім знайомого сучасного вигляду і став приносити справжню користь людству.

7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Також українці 7 лютого святкують День масажиста. Професійне свято в Україні запровадили у 2018 році. До слова, вперше вплив на людське тіло з допомогою рук описали китайці та індійці близько 3 тис. років до нашої ери. Масажем лікували вивихи і ревматичні болі, знімали втоми та спазми м’язів. В Україні методики масажу почали вивчати в XIX ст. в Одесі та Харкові.

Релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні, 7 лютого, віряни відзначають День вшанування пам'яті святителя Григорія Богослова. Він був єпископом малазійського міста Назіанза. Григорій Богослов – видатна постать в історії християнської Церкви. Церковний діяч і мислитель, поет і прозаїк, він ще до народження був присвячений своєю матір'ю Господу. Народився Григорій близько 329 року в каппадокійському місті Аріанза. Святитель вів аскетичний спосіб життя: вживав лише овочі, хліб та воду, спав на землі, практично не мав одягу і взагалі не носив взуття. У спадок церковний діяч залишив багато проповідей, послань і духовних віршів.

7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Також цей день в народі ще називають Григорієм-зимоуказником і Григорієвим днем.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • який день з ранку і до обіду, такою буде й перша половина наступної зими;
  • погода з полудня до вечора віщує, якою буде друга половина зими в наступному році;
  • сніг випав – наступна зима буде пізньою;
  • сильний снігопад – до ранньої осені;
  • діброва почорніла – до хуртовини або відлиги;
  • капель дзвенить з дахів – до морозу;
  • синиця з ранку співає – до похолодання;
  • горобці кричать – чекай відлиги;
  • якщо в цей день ви розлили молоко, то чекайте радісних звісток;
  • а ось розсипати сіль – до конфлікту з близькою людиною.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

  • не варто ображатися на близьких через дрібниці;
  • не рекомендується стригти нігті і волосся, а також плюватися;
  • не бажано виходити з дому після заходу сонця.

Іменини

Нині святкують День ангела: Григорій, Олександр, Анатолій, Борис, Володимир, Петро, Фелікс.

 

Теги: соціум релігія традиції свято

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

31 рік тому Верховна Рада України офіційно затвердила синьо-жовтий стяг Державним Прапором України
28 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
28 сiчня, 00:00
105 років тому на станції Крути відбувся бій між трьома сотнями українських студентів і більшовицькими загонами Муравйова
29 січня: що сьогодні відзначають, які традиції та заборони
29 сiчня, 00:01
Сьогодні – Всесвітній день Нутелли
5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 лютого, 00:12

Суспільство

7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Українські прикордонники отримали 50 дронів DJI Mavic 3 від «Сталевого фронту»
Українські прикордонники отримали 50 дронів DJI Mavic 3 від «Сталевого фронту»
Вступні іспити-2023: стали відомі нові подробиці для абітурієнтів
Вступні іспити-2023: стали відомі нові подробиці для абітурієнтів
Землетрус у Туреччині: до МЗС вже звернулося 24 українці, які втратили зв’язок із рідними
Землетрус у Туреччині: до МЗС вже звернулося 24 українці, які втратили зв’язок із рідними
День народження першої леді: цікаві факти з життя Зеленської (фото)
День народження першої леді: цікаві факти з життя Зеленської (фото)
Зеленський зворушливо привітав кохану з Днем народження
Зеленський зворушливо привітав кохану з Днем народження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Вручення повісток на вулиці. Резніков пояснив, що відбувається
46K
День народження першої леді: найкращі образи Зеленської (фото)
40K
Росія втратила найбільший атомний підводний човен
22K
У сусідніх із Україною країнах також стався землетрус
18K
День народження першої леді: цікаві факти з життя Зеленської (фото)
17K
У Туреччині сталися ще два потужних землетруси (відео)

Новини

Відвів літак від житлових будинків: історія загиблого пілота-аса
Сьогодні, 01:00
ПЦУ розгляне календарну реформу в травні
Вчора, 21:33
В обхід санкцій: як друзі Путіна продовжують отримувати мільйони
Вчора, 21:25
«Зливав» росіянам дані про наступальні операції ЗСУ: СБУ затримала злочинця
Вчора, 16:21
Путін відправив Лаврова у турне. Перша зупинка – Ірак
Вчора, 16:04
У Туреччині відкрили «повітряний коридор допомоги» постраждалим
Вчора, 15:16

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту