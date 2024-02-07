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День масажиста. Які свята відзначаємо 7 лютого

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
День масажиста. Які свята відзначаємо 7 лютого
7 лютого – День масажиста
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто сваритися та приховувати образи

7 лютого в Україні відзначається День масажиста, а в світі – День народження вогнегасника. Віряни вшановують пам’ять преподобного Партенія.

День масажиста

День масажиста. Які свята відзначаємо 7 лютого фото 1

Професійне свято в Україні запровадили у 2018 році. Провідні установи, громадські організації у галузі медицини, охорони здоров'я та масажу, виступили з ініціативою встановлення в Україні професійного свята – Дня масажиста. Всеукраїнська громадська організація «Українська Федерація масажу» в 2018 році затвердила професійне свято. Спочатку свято пропонувалося з датою відзначення 16 квітня. Згодом визначено щорічна дата проведення – 7 лютого.

Мета цього свята – відзначити і вшанувати тисячі людей – масажистів, які присвячують своє життя нелегкій та корисній праці, допомагають дбати про своє здоров’я тим, хто цього потребує. Також свято покликано об'єднувати фахівців різних напрямів в масажному мистецтві.

Вперше вплив на людське тіло з допомогою рук описали китайці та індійці близько 3 тис. років до нашої ери. Масажем лікували вивихи і ревматичні болі, знімали втоми та спазми м’язів. В Україні методики масажу почали вивчати в XIX ст. в Одесі та Харкові.

День народження вогнегасника

День масажиста. Які свята відзначаємо 7 лютого фото 2

Саме в цей день 1863 року в США, штаті Вірджинія, американський інженер і винахідник Алан Крей офіційно запатентував перший вогнегасник. Пів століття до цього ще один протипожежний засіб створив капітан британської армії Джордж Менбі. Тоді це був мідний циліндр ємністю 13 літрів, заповнений лужною водою. Однак саме винахід американського наступника Крея вважають офіційним народженням вогнегасника. До XIX століття пожежі гасили підручними засобами та звичайною водою.

Перший запатентований вогнегасник був схожий на пляшку води ємністю 0,7 л із водним наповнювачем і показував дуже малу ефективність на практиці. Лише з часом він трансформувався до всім знайомого сучасного вигляду і став приносити справжню користь людству.

Яке сьогодні релігійне свято

7 лютого в церковному календарі – День преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського. Святий жив у першій половині 4 століття, за часів, коли християнство межувало з агресивним язичництвом, і поширення істинної віри було справжнім подвигом.

Милосердя святого Парфенія було настільки велике, що він ніколи нікому не відмовляв в зціленні – до нього йшли багато городян і мандрівників. Святитель прожив довге життя і помер мирної смертю в довіреному йому місті, де і був похований з великими почестями.

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Що не можна робити цього дня

  • Не варто укладати шлюб.
  • Не можна сваритися, лаятися, приховувати образи.
  • Краще не йти в магазин за покупками.

Народні прикмети

  • Якщо після полудня здійнявся вітер, буде великий урожай ярових.
  • Сонце на заході червоного кольору до холодного літа.
  • Хмари синього кольору – буде тепла погода.

Пам’ятні події 7 лютого

  • 457 – Лев I Макелла став візантійським імператором.
  • 1483 – відомий український вчений Юрій Дрогобич у Римі в Ехуаріуса Зільбера видав книгу «Прогностична оцінка поточного 1483 року», яка є першою відомою друкованою книгою українського автора.
  • 1497 – прихильники Джироламо Савонароли спалили у Флоренції тисячі світських, «гріховних» книг, предметів мистецтва тощо.
  • 1807 – битва під Пройсіш-Ейлау у війні четвертої коаліції.
  • 1831 – польський Сейм затвердив червоно-білий прапор як національний.
  • 1855 – підписаний Сімодський трактат – перша дипломатична угода між Росією та Японією, що встановила кордон двох держав.
  • 1889 – американець Герман Голлеріт запатентував першу електричну обчислювальну машину
  • 1906 – сигнал SOS вперше був запропонований як міжнародний сигнал біди (замість коду CQD, який раніше використовували на суднах)
  • 1942 – на території сучасної Баня-Луки хорватські усташі вбили понад 2300 сербів, переважно жінок, дітей, літніх.
  • 1991 – тимчасова ІРА обстріляла з мінометів резиденцію прем'єр-міністра Великої Британії Даунінґ-стріт, 10.
  • 1992 – 12 держав-членів Європейських спільнот підписали Маастрихтський договір, основну угоду Європейського Союзу.
  • 1992 – Республіка Бенін визнала незалежність України
  • 2009 – лісові пожежі у штаті Вікторія призвели до найгіршого стихійного лиха в історії Австралії, загинули 173 особи.
  • 2010 – відбувся другий тур президентських виборів в Україні, на яких переміг Віктор Янукович.
  • 2016 – Північна Корея запустила в космос Кванмьонсон-4, порушуючи численні договори ООН.
  • 2018 – розгром та знищення передових загонів російських Сил Спеціального Призначення («ПВК Вагнера») під Дайр-ез-Заур американськими військами у Сирії в ніч з 7 на 8 лютого.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Олексій, Петро.

Теги: свята традиції свято

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