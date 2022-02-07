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    7 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Сьогодні в Україні &ndash; професійне свято масажистів - 7 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні в Україні – професійне свято масажистів
    фото з відкритих джерел

    Не слід цього дня виходити з дому після заходу сонця

    Сьогодні, у понеділок, 7 лютого, у світі відзначають:

    • День масажиста в Україні

    • День балету

    Балет зародився за часів Ренесансу в Італії і Франції.

    • Тиждень «Майте співчуття до собак на ланцюзі»

    Проводиться з 7 по 14 лютого.

    Яке сьогодні релігійне свято

    За релігійним календарем сьогодні, 7 лютого, віряни вшановують пам'ять святителя Григорія Богослова. Він був єпископом малазійського міста Назіанза. Григорій Богослов – видатна постать в історії християнської Церкви. Церковний діяч і мислитель, поет і прозаїк, він ще до народження був присвячений своєю матір'ю Господу.

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    У народному календарі цю дату назвали так: Григорій Богослов, Григор'єв день, Григорій-веснопокажчик.

    Народні прикмети й традиції

    • Який день з ранку і до обіду, такою буде перша половина наступної зими.
    • Погода з полудня до вечора повідомляє про другу половину зими.
    • Сніг випав – наступна зима буде пізньою.
    • Сильний снігопад – до ранньої осені.
    • Діброва почорніла – до хуртовини або відлиги.
    • Капель дзвенить з дахів – до морозу.
    • Синиця з ранку співає – до похолодання.
    • Горобці кричать – чекай відлиги.
    • Якщо в цей день ви розлили молоко, то чекайте радісних звісток.
    • А ось розсипати сіль – до конфлікту з близькою людиною.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не варто ображатися на близьких через дрібниці.
    • Не можна 7 лютого стригти нігті, плюватися і стригти волосся.
    • Ще сьогодні не бажано виходити з дому після заходу сонця.

    Хто святкує день ангела

    У понеділок, 7 лютого, іменини відзначають Григорій, Олександр, Анатолій, Борис, Володимир, Петро, Фелікс.

    Теги: свята снігопад балет традиції
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    7 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони