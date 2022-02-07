7 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Не слід цього дня виходити з дому після заходу сонця
Сьогодні, у понеділок, 7 лютого, у світі відзначають:
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День масажиста в Україні
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День балету
Балет зародився за часів Ренесансу в Італії і Франції.
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Тиждень «Майте співчуття до собак на ланцюзі»
Проводиться з 7 по 14 лютого.
Яке сьогодні релігійне свято
За релігійним календарем сьогодні, 7 лютого, віряни вшановують пам'ять святителя Григорія Богослова. Він був єпископом малазійського міста Назіанза. Григорій Богослов – видатна постать в історії християнської Церкви. Церковний діяч і мислитель, поет і прозаїк, він ще до народження був присвячений своєю матір'ю Господу.
У народному календарі цю дату назвали так: Григорій Богослов, Григор'єв день, Григорій-веснопокажчик.
Народні прикмети й традиції
- Який день з ранку і до обіду, такою буде перша половина наступної зими.
- Погода з полудня до вечора повідомляє про другу половину зими.
- Сніг випав – наступна зима буде пізньою.
- Сильний снігопад – до ранньої осені.
- Діброва почорніла – до хуртовини або відлиги.
- Капель дзвенить з дахів – до морозу.
- Синиця з ранку співає – до похолодання.
- Горобці кричать – чекай відлиги.
- Якщо в цей день ви розлили молоко, то чекайте радісних звісток.
- А ось розсипати сіль – до конфлікту з близькою людиною.
Що не можна робити сьогодні
- Не варто ображатися на близьких через дрібниці.
- Не можна 7 лютого стригти нігті, плюватися і стригти волосся.
- Ще сьогодні не бажано виходити з дому після заходу сонця.
Хто святкує день ангела
У понеділок, 7 лютого, іменини відзначають Григорій, Олександр, Анатолій, Борис, Володимир, Петро, Фелікс.