8 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Свято родини є дуже молодим
Сьогодні, у п’ятницю, 8 липня в Україні триває 135 доба повномасштабного вторгнення РФ.
Також цього дня відзначається:
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День української родини
Український День родини – відносно молоде свято і відзначається з 2012 року.
Яке сьогодні релігійне свято
8 липня відзначається народно-православне свято день Петра і Февронії. В цей день віруючі вшановують пам’ять князя Петра і княгині Февронії, Муромських чудотворців. Святі здавна вважаються покровителями родинного вогнища, зберігачами подружнього кохання.
З подружжям були пов’язані деякі прикмети цього дня. Наприклад, вважалося, що якщо купець на Петра і Февронію відпрацює весь день у крамниці пліч-о-пліч з дружиною, це принесе його родині благополуччя.
З Петра і Февронії чекали ще сорок спекотних днів.
Народні прикмети на 8 липня:
- Спекотний день – спека ще 40 днів протримається.
- Засуха в липні – не чекай грибів до самої осені.
- Якщо на Петра і Февронію, 8 липня, купець відпрацює пліч-о-пліч з дружиною весь день, то в родині весь рік буде достаток.
- Миші і свині 8 липня їсти сіно почали – буде дуже поганий покіс.
- Якщо розсада добре п’є воду для поливу, значить, у дні сінокосу, за прикметами, буде сухо, і навпаки.
Що не рекомендується робити 8 липня:
За ризиковані справи з фінансами і діловими партнерами братися не варто.
У кого іменини 8 липня?
Іменини у Давида, Петра, Дениса, Василя та Семена.