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    Політика

    Маріуполь: окупанти покрали з музеїв усі цінні експонати

    Так само чинили нацисти 75 років тому - Маріуполь: окупанти покрали з музеїв усі цінні експонати
    Так само чинили нацисти 75 років тому
    фото: Telegram / Маріупольська міська рада

    Краєзнавчий та Художній музей залишилися без своїх колекцій

    Російські окупанти вивезли всі цінні експонати з музеїв Маріуполя. Так само чинили і нацисти під час Другої світової війни, повідомляє Маріупольська міська рада.

    Так, Краєзнавчий та Художній музей залишилися без своїх колекцій, які є культурною спадщиною міста та регіону, самі ж установи знищили. Російські окупанти викрали оригінали картин Куїнджі та Айвазовського, а також унікальні ікони та цінні експонати.

    У міськраді наголосили, що так само чинили 75 років тому нацисти, які грабували музеї та вивозили цінні експонати. Рашисти повторюють їхній шлях, але використовуючи нові гасла та прапори.

    Як повідомлялося, у Маріуполі палало сміттєзвалище. Отруйний смог накрив Приморський район. Окупанти не мають потужностей, щоб загасити пожежу.

    Нагадаємо, російські війська дозволили виїжджати з Маріуполя в сторону Запоріжжя. Рашисти почали частково пропускати приватні авто.

    Крім того, ціни у магазина Маріуполя зашкалюють.

    Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна музеї музей Україна окупація #stoprussia
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    Маріуполь: окупанти покрали з музеїв усі цінні експонати