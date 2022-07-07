Маріуполь: окупанти покрали з музеїв усі цінні експонати

Так само чинили нацисти 75 років тому

Краєзнавчий та Художній музей залишилися без своїх колекцій

Російські окупанти вивезли всі цінні експонати з музеїв Маріуполя. Так само чинили і нацисти під час Другої світової війни, повідомляє Маріупольська міська рада.

Так, Краєзнавчий та Художній музей залишилися без своїх колекцій, які є культурною спадщиною міста та регіону, самі ж установи знищили. Російські окупанти викрали оригінали картин Куїнджі та Айвазовського, а також унікальні ікони та цінні експонати.

У міськраді наголосили, що так само чинили 75 років тому нацисти, які грабували музеї та вивозили цінні експонати. Рашисти повторюють їхній шлях, але використовуючи нові гасла та прапори.

Як повідомлялося, у Маріуполі палало сміттєзвалище. Отруйний смог накрив Приморський район. Окупанти не мають потужностей, щоб загасити пожежу.

Нагадаємо, російські війська дозволили виїжджати з Маріуполя в сторону Запоріжжя. Рашисти почали частково пропускати приватні авто.

Крім того, ціни у магазина Маріуполя зашкалюють.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

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