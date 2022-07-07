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    Політика

    Джонсон призначив новий кабінет міністрів – ЗМІ

    Сьогодні Джонсон зробить заяву про звільнення з посади лідера Консервативної партії - Джонсон призначив новий кабінет міністрів – ЗМІ
    Сьогодні Джонсон зробить заяву про звільнення з посади лідера Консервативної партії
    фото з відкритих джерел

    Джонсон вирішив провести повну заміну уряду

    Глава уряду Великобританії Борис Джонсон після масових відставок призначив новий кабінет міністрів. Про це повідомляє BBC.

    За інформацією британських журналістів, Джонсон вирішив провести повну заміну уряду. Про це він повинен оголосити на брифінгу, який запланований на 14:00.

    Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сьогодні подасть у відставку, але залишиться головою уряду до осені. 7 липня Джонсон зробить заяву про звільнення з посади лідера Консервативної партії, проте виконуватиме обов'язки прем'єра до осені.

    Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що від Джонсона пішов ще один міністр. Нагадаємо, раніше 54 парламентарі-консерватори закликали провести голосування щодо відставки Джонсона. Приводом для цього став так званий скандал з Partygate – доповідь про вечірку за участі Джонсона в його офіційній резиденції попри запровадження карантину на тлі коронавірусу в Британії.

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    Теги: росія окупанти війна Велика Британія скандал Україна окупація Борис Джонсон звільнення #stoprussia
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    Джонсон призначив новий кабінет міністрів – ЗМІ