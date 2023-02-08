8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Уникайте в цей день сварок і помиріться з сусідами, якщо ви живете не в злагоді
Сьогодні, 8 лютого у світі відзначають День пропозиції руки і серця та День нірвани. Віряни вшановують пам'ять святого Федора Студита.
Який сьогодні день в Україні та світі
Щороку 8 лютого весь світ відзначає День пропозиції руки та серця. Хоча романтичне свято і не є офіційним та вихідним днем, а історія його виникнення невідома, воно супроводжується звичаєм робити своїм коханим особливу пропозицію.
Щорічно 8 та 15 лютого буддисти Махаяни відзначають День нірвани чи парінірвани. Вважається, що в день перед фізичною смертю Будда Шак’ямуні під час медитації досягнув парінірвани – головної мети буддистської практики.
Нірвана з санскриту перекладається як «згасання», «відсутність хвилювання» та означає звільнення від страждань, залежності, бажань, сансари, тобто головну мету кожної живої істоти. В буддизмі розрізняють нірвану із залишком (викорінення затьмарення свідомості) та нірвану без залишку (парінірвана). Власне парінірвани можна досягнути лише після фізичної смерті, коли людина досягає повного просвітлення.
8 та 15 лютого буддисти здійснюють медитації, відвідують храми й приносять дари. В День нірвани заведено міркувати про можливу втрату близьких людей, власну смерть та непостійність цього світу.
Яке сьогодні релігійне свято
8 лютого віряни вшановують пам'ять святого Федора Студита. Він був грецьким громадським діяче і монахом, якого церковнослужителі зарахували до лику святих.
За переказами, саме в цей день померлі родичі сумують за своїм рідним, які залишилися в цьому світі.
Народні прикмети і традиції
- У цей день ворожать на погоду.
- Тихий і ясний день: весна буде теплою і настане швидко
- Хуртовина – ще довго бути зимі.
- Щоб небіжчики не турбували, біля вхідних дверей треба повісити пучок горобини або кропиви.
Заборони
- У цей день можна легко отримати вроки, тому не можна знімати оберіг
- Уникайте в цей день сварок і помиріться з сусідами, якщо ви живете не дружньо
- Не варто підмітати або мити підлогу – виметете удачу і здоров'я, краще взагалі нічого не прибирати й не викидати.
Іменини
У середу, 8 лютого, День ангела святкують: Аркадій, Арсеній, Гаврило, Давид, Іван, Марія, Петро, Семен, Федір і Філіп.
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