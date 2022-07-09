9 липня: яке сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Сьогодні не можна топтати або викидати суницю. Можна накликати біду

Цього дня слід бути обережними з вогнем

Сьогодні, у суботу, 9 липня, триває 136 доба повномасштабного вторгнення РФ.

Також цього дня відзначається:

Міжнародний день знищення стрілецької зброї

Small Arms Destruction Day – заснований Організацією Об'єднаних Націй у 2001 році.

Яке сьогодні релігійне свято

За календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Давида Солунського. Він спочатку жив у монастирі святих мучеників Меркурія та Федора. Пізніше Давид покинув монастир і відправився до Салонік, де спорудив курінь під мигдальним деревом. У такому курені він прожив близько 70 років, протягом яких неупинно молився й дотримувався посту.

У народі день назвали Суничником – до цього часу встигала суниця і люди вирушали на її збір. Інші назви свята: «День Давида», «Медозбір», «Ягодниця».

Вважається, що корисні не тільки ягоди, а й листя суниці. Якщо вам потрібно 9 липня зайняти гроші, покладіть в кишеню суницю і вирушайте просити кошти – відповідь буде позитивною.

Що сьогодні не можна робити

Не можна топтати або викидати суницю. Можна накликати біду.

Не можна сьогодні відмовляти в допомозі, особливо бідним людям.

Не слід нині недбало поводитися з вогнем.

Не бажано у цей день ображати і карати домашніх тварин, навіть якщо ті завинили.

Народні прикмети

Спекотна погода – буде ще близько 40 жарких днів з посухою і без опадів.

Засуха 9 липня – до самої осені грибів не буде.

Якщо миші і свині 9 липня починають їсти сіно – чекай поганого покосу в поточного року.

Сонячний день на Давида – хороша погода протримається аж до осені.

Іменини

9 липня іменини відзначають власники таких імен: Вероніка, Зенон, Давид, Денис, Іван, Тихон, а також Павло.