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    Суспільство

    9 липня: яке сьогодні день, прикмети і що не можна робити

    Сьогодні не можна топтати або викидати суницю. Можна накликати біду<br /><br /> - 9 липня: яке сьогодні день, прикмети і що не можна робити
    Сьогодні не можна топтати або викидати суницю. Можна накликати біду

    фото з відкритих джерел

    Цього дня слід бути обережними з вогнем

    Сьогодні, у суботу, 9 липня, триває 136 доба повномасштабного вторгнення РФ.

    Також цього дня відзначається:

    • Міжнародний день знищення стрілецької зброї

    Small Arms Destruction Day – заснований Організацією Об'єднаних Націй у 2001 році.

    Яке сьогодні релігійне свято

    За календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Давида Солунського. Він спочатку жив у монастирі святих мучеників Меркурія та Федора. Пізніше Давид покинув монастир і відправився до Салонік, де спорудив курінь під мигдальним деревом. У такому курені він прожив близько 70 років, протягом яких неупинно молився й дотримувався посту.

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    У народі день назвали Суничником – до цього часу встигала суниця і люди вирушали на її збір. Інші назви свята: «День Давида», «Медозбір», «Ягодниця».

    Вважається, що корисні не тільки ягоди, а й листя суниці. Якщо вам потрібно 9 липня зайняти гроші, покладіть в кишеню суницю і вирушайте просити кошти – відповідь буде позитивною.

    Що сьогодні не можна робити

    • Не можна топтати або викидати суницю. Можна накликати біду.
    • Не можна сьогодні відмовляти в допомозі, особливо бідним людям.
    • Не слід нині недбало поводитися з вогнем.
    • Не бажано у цей день ображати і карати домашніх тварин, навіть якщо ті завинили.

    Народні прикмети

    • Спекотна погода – буде ще близько 40 жарких днів з посухою і без опадів.
    • Засуха 9 липня – до самої осені грибів не буде.
    • Якщо миші і свині 9 липня починають їсти сіно – чекай поганого покосу в поточного року.
    • Сонячний день на Давида – хороша погода протримається аж до осені.

    Іменини

    9 липня іменини відзначають власники таких імен: Вероніка, Зенон, Давид, Денис, Іван, Тихон, а також Павло.

    Теги: росія окупанти свята війна гроші свині Україна окупація засуха #stoprussia
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    9 липня: яке сьогодні день, прикмети і що не можна робити