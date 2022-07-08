ЗСУ знешкодили протикорабельну міну на Одещині

Це вже друга знешкоджена міна за добу

Бійці Військово-Морських сил України знешкодили чергову дрейфуючу протикорабельну міну біля узбережжя Одещини. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил.

«У Чорному морі, поблизу узбережжя Одещини силами оборони було виявлено чергову дрейфуючу протикорабельну міну. Небезпечну знахідку було оперативно знешкоджено підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що це вже друга знешкоджена міна за добу на Одещині.

Нагадаємо, увечері 3 липня в Дністровському лимані, розташованому в Білгород-Дністровському районі Одеської області, фахівці Військово-Морських сил України підірвали морську міну.

Як повідомлялося, в Україні потрібно розмінувати приблизно 270 тис. кв. км території.

ООН прогнозує, що розмінування ключових портів України може зайняти декілька місяців.

Нагадаємо, триває 135 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Наступальні дії ворога в районі населеного пункту Богородичне, в результаті вогневого ураження, захлинулися. Окупанти, з втратами, відійшли. Також неподалік Дементіївки наші захисники двічі відбили штурмові дії ворога та відкинули його назад.