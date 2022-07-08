  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. ЗСУ знешкодили протикорабельну міну на Одещині
рус
    Події в Україні

    ЗСУ знешкодили протикорабельну міну на Одещині

    ЗСУ знешкодили протикорабельну міну на Одещині
    фото: Військово-Морські сили ЗСУ/Facebook

    Це вже друга знешкоджена міна за добу

    Бійці Військово-Морських сил України знешкодили чергову дрейфуючу протикорабельну міну біля узбережжя Одещини. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил.

    «У Чорному морі, поблизу узбережжя Одещини силами оборони було виявлено чергову дрейфуючу протикорабельну міну. Небезпечну знахідку було оперативно знешкоджено підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України», – йдеться в повідомленні.

    Зазначимо, що це вже друга знешкоджена міна за добу на Одещині.

    Нагадаємо, увечері 3 липня в Дністровському лимані, розташованому в Білгород-Дністровському районі Одеської області, фахівці Військово-Морських сил України підірвали морську міну.

    Як повідомлялося, в Україні потрібно розмінувати приблизно 270 тис. кв. км території.

    ООН прогнозує, що розмінування ключових портів України може зайняти декілька місяців.

    Нагадаємо, триває 135 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Наступальні дії ворога в районі населеного пункту Богородичне, в результаті вогневого ураження, захлинулися. Окупанти, з втратами, відійшли. Також неподалік Дементіївки наші захисники двічі відбили штурмові дії ворога та відкинули його назад.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗСУ знешкодили протикорабельну міну на Одещині