Чому страждає світова економіка

Навіть Німеччина, вперше за довгий час, показала торговий дефіціт

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Рынки продолжали переживать по поводу рецессии на этой неделе. Правда теперь фокус сместился в сторону Европы.

И американцы, хорошо отпраздновав День Независимости и отдохнув один лишний день, даже смогли чуть зарядится оптимизмом и обеспечить рост рынка. В итоге, индекс S&P500 открывается в эту пятницу на отметке в 3902 пунктов, что на 115 пунктов выше, чем они были неделей ранее.

А в Европе переживают. И не про отставку Бориса Джонсона, о котором мало будут грустить в Британии (а рынки и фунт так вообще на это не реагировали), а в основном будут печалится в Украине.

Германия оказалась слабым местом. Внезапно. Немцы впервые с незапамятных времен продемонстрировали торговый дефицит. А ведь торговый профицит Германии, Германия как большая фабрика всего качественного и как постоянная основа роста экономики ЕС, – это было также незыблемо, как золотой мяч у Месси и Роналдо.

Но модель, когда немцы получают дешевый газ у России и дорого продают свои товары в Китай начала давать сбой

Во-первых, со стороны России. Ведь оказалось, в Кремле не соглашались с идеей немцев, что Россия – это просто сарай з дровами для немецкой экономики. Сарай решил, что он центр мира и начал войну. И теперь, после того, как немцы выбрали сторону ценностей, газ стал дорогой. Сейчас газ вообще очень дорогой. Цена достигла 1800-1900 долларов. А с другой стороны, у Германии наметились торговые проблемы с Китаем. Ведь снова как оказалось, приверженность ценностям мешает экономическому общению с тоталитарными странами. И когда немцы вспоминают, что не стоит делать концлагеря для уйгуров, например, китайцы вспоминают, что они могут что-то и не купить у немцев. И как результат, немецкая экономика страдает.

И не удивительно, что главным пострадавшим на этой неделе да и за последние пару месяцев стала евро. И вот теперь курс евро-доллар почти подошел к паритету и в пятницу пара торгуется уже на уровне 1,017.

Занятные вещи происходят и с другими валютами, особенно на развивающихся рынках. Рубль показывает, какой он патриот и как хорошо поддается дрессировке. И после грозного оклика со стороны бункерного деда, который в Питере на встрече с талибами заметил, что рубль слишком укрепился и должен стоить где-то 70, потому что совсем уж больно бюджету и экспортерам (талибы, как экспортеры, представители традиционно очень экспортноориентированной экономики понимающе кивали), послушно начал движение в указанную сторону. И если в момент ввода санкций рубль патриотично показывал буржуям, что россиянам все ни по чем, то теперь он также послушно помогает финасировать бюджет.

Что он покажет еще предсказать трудно, но когда начинаешь играть в такие игры, то экономика отходит на второй план, что всегда плохо заканчивается

А турецкая лира снова ушла к своим минимумам. Пару недель она была сильна, сильнее привычного уровня, после того, как в Турции ввели ряд новых ограничений. Но недолго музыка играла. И теперь Эрдогану надо придумывать еще что-то. Как известно, он готов на все, кроме правильной макроэкономической политики. Может теперь снова попробует применить метод войны, благо его подготовка к операции в Сирии выходит на финишную прямую.

В украинском сегменте еврооблигаций ключевым игроком стал Нафтогаз. С начала недели еврооблигации Нафтогаза продемонстрировали впечатляющее падение на 40 пунктов. А все дело в завышенных ожиданиях инвесторов, с которыми компания до этого не смогла справится. Может быть, сама, в тайне надеясь, что сможет их оправдать. Инвесторы ожидали, что в июле Нафтогаз погасит свои еврооблигации. Почему то они думали, что раз у компании есть какие-то деньги, то они припасены именно для них, а не для закупки газа, например. А компания не спешила их расстраивать.

Но, судя по всему, смирилась с неизбежностью. И на этой неделе на сайте Нафтогаза появилось пространное сообщение, из которого с одной стороны ничего точно не ясно, а с другой всем все стало совершенно понятно. А именно – что в июле никто никому ничего не погасит. Проблема лишь в том, что до даты погашения осталось всего пару недель и договориться по хорошему уже сложно. Тем более, что у тех самых инвесторов были те самые завышенные ожидания. По идее, в ближайшее время компания предложит инвестором «заморозится», но вопрос в том, согласятся ли они на это. И, возможно, что реструктуризация будет не самой дружественной и где-то там на фоне уже замаячило слово «дефолт».

Впрочем, Нафтогаз воробей стрелянный, еще в 2009 году прошел свой первый дефолт, реструктуризировав долги. Так что инвесторам не привыкать

Продолжает сползать вниз и весь сегмент еврооблигаций. Инвесторы продолжают обсуждать потенциальную реструктуризацию государственного долга, рынок полнится слухами, не все варианты приводят инвесторов в восторг (хоть никто из них не скажет, что Украина должна платить), что давит на цены.

И уже суверенные бумаги подошли к уровню в 20% от номинала. А на внутреннем рынке кешевый валютный рынок сделал рывок от 35 до 36 гривен за доллар. Почему это случилось до конца не ясно и единственное объяснение, претендующее на логичность, базируется на том, что на этой неделе Приватбанк окончательно прибил валютный туризм, сделав курс по снятию валюты со своих карточек за рубежом рыночным. Судя по всему, именно по этому каналу доллары пробились с официального рынка на кешевый.

По крайней мере это был один из основных путей. И теперь он стал дороже. А Минфин продолжает упираться на внутреннем долговом рынке, отказываясь подымать ставки по военным облигациям. На этой неделе объёмы размещения были еще меньше. Более того, на аукцион пришли даже какие-то доброжелатели, указавшие своими ставками правительству уровень, где они хотели бы видеть предложение.

Но Минфин пока продолжает упрямится. И природа этого упрямства чем дальше, тем менее понятна рынку.

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Джерело: блог Сергія Фурси

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