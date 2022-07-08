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    Події в Україні

    Оприлюднено супутникові знімки аеродрому, який Лукашенко віддав РФ

    Росія нарощує кількість військової техніки на аеродромі у Зябрівці - Оприлюднено супутникові знімки аеродрому, який Лукашенко віддав РФ
    Росія нарощує кількість військової техніки на аеродромі у Зябрівці
    фото: zyabrovka.net

    Російські військові тримають на аеродромі «Зябрівка» ракетні комплекси

    Оборонний аналітик Конрад Музика опублікував нові супутникові знімки військового аеродрому в Зябрівці (Гомельська область, Білорусь) неподалік від кордону з Україною. Відповідні знімки експерт розмістив у своєму Twitter.

    Знімки зробила компанія Rochan Consulting 20 червня. Водночас Telegram-канал «Беларускі гаюн», який відстежує військову активність на території Білорусі, повідомляє, що не вся техніка, яка розташована на аеродромі, потрапила на фото.

    Аеродром у Зябрівці

    Аеродром у Зябрівці

    Білоруські експерти пишуть, що на знімках зафіксовано дивізіон із 10 одиниць зенітно-ракетних комплексів С-400 «Тріумф»; дві одиниці ЗРПК «Панцир», що знаходяться на насипах ґрунту; а також низьковисотні виявники 5Н66, що встановлені на вежі 40В6, і радіолокатор підсвічування й наведення 92Н6Е. Поруч із ним під маскувальною сіткою розташований апаратний контейнер Ф52 для операторів.

    Розташування цієї техніки не зазнало суттєвих змін з квітня 2022 року, водночас видно, що С-400 побільшало на дві одиниці. Окрім того, за інформацією білоруської моніторингової групи, у Зябрівці також з'явилися БМП і танки, що прикопані й замасковані.

    Нагадаємо, 7 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Білорусь передала під повний контроль Росії військовий аеродром «Зябрівка» неподалік Гомеля. За словами представника Генштабу, на території аеродрому уже перебувають ракетний дивізіон оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М» та дивізіон С-400 «Тріумф» Збройних сил РФ.

    Як відомо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву щодо участі у війні проти України.

    У Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

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    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Оприлюднено супутникові знімки аеродрому, який Лукашенко віддав РФ