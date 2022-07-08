Оприлюднено супутникові знімки аеродрому, який Лукашенко віддав РФ
Російські військові тримають на аеродромі «Зябрівка» ракетні комплекси
Оборонний аналітик Конрад Музика опублікував нові супутникові знімки військового аеродрому в Зябрівці (Гомельська область, Білорусь) неподалік від кордону з Україною. Відповідні знімки експерт розмістив у своєму Twitter.
Знімки зробила компанія Rochan Consulting 20 червня. Водночас Telegram-канал «Беларускі гаюн», який відстежує військову активність на території Білорусі, повідомляє, що не вся техніка, яка розташована на аеродромі, потрапила на фото.
Білоруські експерти пишуть, що на знімках зафіксовано дивізіон із 10 одиниць зенітно-ракетних комплексів С-400 «Тріумф»; дві одиниці ЗРПК «Панцир», що знаходяться на насипах ґрунту; а також низьковисотні виявники 5Н66, що встановлені на вежі 40В6, і радіолокатор підсвічування й наведення 92Н6Е. Поруч із ним під маскувальною сіткою розташований апаратний контейнер Ф52 для операторів.
Розташування цієї техніки не зазнало суттєвих змін з квітня 2022 року, водночас видно, що С-400 побільшало на дві одиниці. Окрім того, за інформацією білоруської моніторингової групи, у Зябрівці також з'явилися БМП і танки, що прикопані й замасковані.
Нагадаємо, 7 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Білорусь передала під повний контроль Росії військовий аеродром «Зябрівка» неподалік Гомеля. За словами представника Генштабу, на території аеродрому уже перебувають ракетний дивізіон оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М» та дивізіон С-400 «Тріумф» Збройних сил РФ.
Як відомо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву щодо участі у війні проти України.
У Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.
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