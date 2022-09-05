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Альона Кушнір. Історія медсестри з «Азовсталі», що зверталася до світу

країна героїв
Надія Карбунар
glavcom.ua
Альона Кушнір. Історія медсестри з «Азовсталі», що зверталася до світу
Захисниця посмертно отримала орден «За мужність» ІІ ступеня
фото: Alona Noviska/Facebook

Захисниця наполягала, що вона медик, військова й українка, тож мусить бути в Маріуполі

У березні вона втратила чоловіка. Попри власне горе, продовжувала рятувати поранених побратимів та мирних мешканців Маріуполя. Медик Національної гвардії, старший сержант Альона Кушнір зверталася до світу із бункерів «Азовсталі». Вона просила надати можливість вивезти поранених, поховати загиблих, передати медикаменти. А незабаром рашистська бомба забрала і її життя…

Альона Кушнір народилася на Хмельниччині – у маленькому селі Морозів. Росла в багатодітній родині, крім неї батьки виховували ще двох синів та доньку. Сестра Альони, на жаль, померла від онкологічної недуги. Того ж року рак забрав і маму дівчини.

Захисниця обожнювала спорт та займалась легкою атлетикою
Захисниця обожнювала спорт та займалась легкою атлетикою
фото: Alona Noviska/Facebook

Альона мала талант до малювання, займалася фітнесом та бігом. Однак вирішила, що її майбутнім фахом стане допомога людям – вивчилася на медсестру. Вийшла заміж, 2013 року народила сина Іллю. Чоловік в Альони був військовослужбовцем, служив у батальйоні «Азов», який дислокувався у Маріуполі. Із армією пов’язала своє життя і вона – пішла служити бойовим медиком у частину Національної гвардії України. Доводилося бувати і в зоні АТО/ООС – рятувати побратимів під обстрілами. Тендітна дівчина виявляла демонструвала неабияку міць.

Альона Миколаївна Кушнірстарший сержант, медичний інструктор ОЗСП «Азов» Національної гвардії України.

Народилася в селі Морозів Дунаєвецького району на Хмельниччині. Виросла в багатодітній сім'ї. Коли Альона вчилася у початковій школі, померла її мама. Тому вихованням дівчинки займалися бабуся та батько.

У 2011 році закінчила Чемеровецький медичний коледж. До 2016 року працювала медсестрою у шпиталі. Від 2017 року проходила службу медичною інструкторкою в батальйоні «Азов» Національної гвардії України.

«Вона неодноразово витягувала з поля бою побратимів, ризикуючи своїм життям. Її мужності та професіоналізму потрібно було ще повчитись. Не дарма ж про неї казали: «Дівчина вагою 40 кілограмів, половина з яких – сталеві яйця», – розповів газеті «Експрес» двоюрідний брат захисниці Андрій Федоров.

Альона та Максим
Альона та Максим
фото: Alona Noviska/Facebook

Шлюб Альони Кушнір розпався, та вона зустріла нове кохання – нацгвардійця Максима Гридчину.

«Вони були дуже щасливі разом, у вільний від служби час мандрували, у травні планували побратись. Та все зруйнувала війна, – каже Андрій Федоров. – На початку російського вторгнення сестра вивезла сина на Хмельниччину, а сама разом із Максимом залишилась боронити Маріуполь».

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Коханий Альони загинув 7 березня. Його понівечене тіло вона знайшла біля військової частини. Жінка важко переживала втрату, але продовжувала рятувати поранених, розвозила їжу та воду людям, які ховалися від обстрілів.

Подруга вмовляла евакуюватися, та Альона наполягала – вона медик, військова і українка, тож мусить бути в Маріуполі.

Загинула Альона Кушнір 15 квітня – окупанти кинули на «Азовсталь» протибункерну тритонну бомбу. Три поверхи бетонного приміщення обвалилися, поховавши під собою людей.

Альона з сином
Альона з сином
фото: Alona Noviska/Facebook

Ілля, 9-річний син бойової медикині, упевнений, що мама тепер ангел і завжди його охороняє.

Захисниця посмертно отримала орден «За мужність» ІІ ступеня. Альоні Кушнір було 30 років.

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Теги: Маріуполь росія медицина війна Нацгвардія Альона Кушнір

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