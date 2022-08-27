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Росія ліпить «героя спецоперації» із ексрегіонала-зрадника Журавко (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія ліпить «героя спецоперації» із ексрегіонала-зрадника Журавко (фото)
Ексрегіонал Журавко перетворився на героя війни у Росії
фото: Дмитро Суворов/Facebook

Журавко підозрюють в організації викрадань та зґвалтувань

Ексрегіонал Олексій Журавко, який свого часу втік з України у Росії, перетворився там на «героя» війни. Про це повідомляють соцмережі.

Журавко від народження має інвалідність через відсутність двох кінцівок, а рашисти подали  вроджені вади ексдепутата як травми, отримані на війні.  

«За героя Колчаківських фронтів видали особу інваліда від народження Олексія Журавко. З багатою кримінальною біографією», – йдеться у повідомленні.

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На фото актор Дмитро Харатян гордо тисне руку липовому ветерану, якого підозрюють в організації викрадань та зґвалтувань.

До слова, у травні Журавко активно брав участь у святкуванні головного свята окупантів «Дня побєди» у Херсоні з місцевими колаборантами Кірілом Стремоусов та Володимиром Сальдо.

Нагадаємо, російські загарбники, які контролюють Херсон і частину Херсонської області, підозрюють у отруєнні високопоставленого колаборанта Володимира Сальдо обслуговуючий персонал.

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Теги: росія Партія регіонів війна

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