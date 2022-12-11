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Аномальне тепло в Україні: прогноз погоди на 11 грудня

Юрій Лящук
glavcom.ua
Аномальне тепло в Україні: прогноз погоди на 11 грудня
Середньодобова температура виявиться вищою за норму
фото з відкритих джерел

Дощі пройдуть на більшій частині території країни

Сьогодні, 11 грудня, в Україні очікується аномально тепла погода завдяки активному виносу повітряних мас із півдня. Про це повіжомляє meteoprog.com.

Середньодобова температура виявиться вищою за норму на 3 – 6 °С, у південних і центральних областях на 7 – 12 °С. Також пройдуть дощі на більшій частині території країни, за винятком східних областей.

Удень найтепліше буде на Запоріжчині, Сумщині, Чернігівщині та Житомирщині – до +8…+11°С, у Донецькій і Дніпропетровській областях стовпчики термометра перебуватимуть на позначці +7…+9°С. Трохи прохолодніше буде жителям Харківської, Хмельницької та Вінницької областей – повітря в неділю тут прогріється до +6…+8°С . У західних регіонах, на Волині, Луганщині та Буковині очікується +4…+7°С.

Дощитиме 11 грудня по всій Україні, найінтенсивніше – у Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях.

Аномальне тепло в Україні: прогноз погоди на 11 грудня фото 1

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

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Теги: Україна прогноз погоди дощ

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