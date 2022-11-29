Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Синоптики розповіли, яким буде грудень 2022

Альона Боженко
glavcom.ua
Синоптики розповіли, яким буде грудень 2022
Прогноз погоди на грудень 2022 року
фото: glavcom.ua

Місячна кількість опадів у грудні очікується 34-78 мм

За прогнозами синоптиків грудень буде теплим. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначається, середня місячна температура у грудні 2022 передбачається від - 3° до +2°, що у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях на 1-1.5° вище за норму, на решті території близько до норми.

Місячна кількість опадів у грудні очікується 34-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм, що в межах (100-120%) норми.

Кліматична характеристика грудня

Середня місячна температура повітря складає 1-5° морозу, у південних областях та на Закарпатті місцями 0-2° тепла, в Криму до 6° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 24-32° морозу, у східних, північно-східних та Чернівецькій областях місцями 33-35°, у Львівській та Івано-Франківській областях до 36-38° морозу, на Закарпатті та півдні країни місцями 17-23° морозу, на півдні Криму 10-19° морозу; абсолютний максимум – 10-18° тепла, на Прикарпатті та півдні країни до 20°, на півдні Криму до 25°.

Середня місячна кількість опадів складає 30-66 мм, на Закарпатті, в Карпатах та на півдні Криму місцями 76-139 мм.

На більшій частині території України утворюється сніговий покрив, лише на крайньому півдні встановлюється не кожного року.

У грудні відмічені сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиг – тумани та ожеледь.

Нагадаємо, на початку цього тижня погода в Україні буде зі снігом і дощем, з четверга почнуться морози.

 

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр снігопад повітря вітер зима

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Комунальники вже приступили до прибирання снігу на вулицях столиці
Снігопад у столиці: Кличко звернувся до киян
27 листопада, 12:58
Видимість в горах обмежена
У Карпатах намело більше метра снігу (фото)
18 листопада, 10:43
Маріїнський парк вкритий снігом
Київ прокинувся під білою ковдрою: фото першого снігу у столиці
17 листопада, 08:14

Суспільство

Україна постачає безкоштовні дрова на прифронтові території: як отримати
Україна постачає безкоштовні дрова на прифронтові території: як отримати
Синоптики розповіли, яким буде грудень 2022
Синоптики розповіли, яким буде грудень 2022
Звільнення Снігурівки: редактор місцевої газети розповів про настрої у місті
Звільнення Снігурівки: редактор місцевої газети розповів про настрої у місті
Опалювальний сезон розпочався: скільки в Україні вже запущено котелень
Опалювальний сезон розпочався: скільки в Україні вже запущено котелень
29 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
29 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Покійний колаборант Стремоусов досі у базі розшуку правоохоронців
Покійний колаборант Стремоусов досі у базі розшуку правоохоронців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Чи буде наступ із Білорусі? Розвідка назвала цілі окупантів
86K
Головне за ніч: окупанти готують нові атаки, коли починати переговори з РФ
9650
«Ніхто воювати вже не хоче, всі наїлися». Рашист розповів, як в армії ворога назріває бунт (відео)
9562
Пристебніться, Китай готується до великого нападу
8633
ДТЕК пояснив, як даватимуть світло у Києві
8198
Фото дня. Літак застряг у лініях електропередач

Новини

Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
Вчора, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту