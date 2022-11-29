Синоптики розповіли, яким буде грудень 2022

Прогноз погоди на грудень 2022 року

Місячна кількість опадів у грудні очікується 34-78 мм

За прогнозами синоптиків грудень буде теплим. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначається, середня місячна температура у грудні 2022 передбачається від - 3° до +2°, що у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях на 1-1.5° вище за норму, на решті території близько до норми.

Місячна кількість опадів у грудні очікується 34-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм, що в межах (100-120%) норми.

Кліматична характеристика грудня

Середня місячна температура повітря складає 1-5° морозу, у південних областях та на Закарпатті місцями 0-2° тепла, в Криму до 6° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 24-32° морозу, у східних, північно-східних та Чернівецькій областях місцями 33-35°, у Львівській та Івано-Франківській областях до 36-38° морозу, на Закарпатті та півдні країни місцями 17-23° морозу, на півдні Криму 10-19° морозу; абсолютний максимум – 10-18° тепла, на Прикарпатті та півдні країни до 20°, на півдні Криму до 25°.

Середня місячна кількість опадів складає 30-66 мм, на Закарпатті, в Карпатах та на півдні Криму місцями 76-139 мм.

На більшій частині території України утворюється сніговий покрив, лише на крайньому півдні встановлюється не кожного року.

У грудні відмічені сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиг – тумани та ожеледь.

Нагадаємо, на початку цього тижня погода в Україні буде зі снігом і дощем, з четверга почнуться морози.