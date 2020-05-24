Багате життя з Віктором Медведчуком. Які предмети розкоші задекларував кум Путіна



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У 2019 році загальна сума доходів нардепа Медведчука становила 61,6 млн грн.

У пари Медведчук-Марченко два десятка люксових автомобілів та три сотні ікон

Народний депутат від «Опозиційного платформи - За життя» Віктор Медведчук подав електронну декларацію за 2019 з доходами на 61,6 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані НАЗК.

У Медведчука з цінного майна є більше десяти наручних годинників світових брендів на кшталт Rolex, Breguet і майже двадцять таких годин має дружина нардепа.

Крім цього, в Оксани Марченко ряд колекцій ювелірних виробів брендів Cartier, Dolce and Gabbana і інші, набір ювелірних виробів (три одиниці) торгової марки, що належить російському художнику-модельєра Валентину Юдашкіну.

У гардеробі народного обранця висять 17 чоловічих костюмів, шкіряна куртка, три кашемірових пальто - все марки Dolce and Gabbana, дві дублянки з хутра від Brioni і Lanvin; набори запонок з дорогоцінним камінням.

Книги, ікони, картини

У спільній сумісній власності сім'ї нардепа ряд спортивного інвентарю, меблі (гарнітури Provasi в кількості 42 одиниць; Marge Garson в кількості 46 одиниць; Jambo в кількості шість одиниць), 24 килима, виробництва Італії та Ірану, 18 люстр; ряд цінних книг, зокрема, фрагмент Біблії Гутенберга (1455 рік), рукописне Євангеліє XV століття, «Тріодь Пісна» (1555), «Заблудівське Євангеліє» (1569), «Апостол» Івана Федорова (1574), «Граматика» М. Смотрицького (1648 рік), «Опис України» Гійома Боплана (1660), «Давня російська історія» М. Ломоносова (1766 рік), «Енеїда» І. Котляревського (1798), «Записки з російської історії» Катерини II (1787) , «Записки про Малоросію її жителів і творах» Я. Маркович (1798), «Руслан і Людмила» А. Пушкіна (1820), «Кобзар» Т. Шевченка (1860), колекції книг XVII століття (в кількості 48 штук), XVIII століття (1040 штук), XIX століття (3811 штук), ХХ століття (2959 штук) колекції картин російських художників в кількості 110 одиниць, українських художників - 80 картин, 24 картини європейського живопису, 201 картина закарпатських майстрів живопису, 115 картин сучасного живопису .

Також родина декларанта вказала колекцію ікон XVII-XX століття в кількості 227 штук.

Автомобілі

Транспортний автопарк нардепа складається з восьми машин марок BMW 760і, 2007 року випуску; BMW 750Li, 2010 року випуску; Mercedes-Benz GL 550 2010 року випуску; Mercedes-Benz G 55 AMG 2010 року випуску; Mercedes-Benz S 500 4 MATIC, в 2014 році випуску; Toyota Land Cruiser 200, в 2015 році випуску; Renault Duster, 2018 випуску; Mercedes-Benz MAYBACH S650, 2019 випуску і Моторна яхта класу Азимут 43, 2006 року випуску.

Що стосується дружини кума Путіна, то на неї записано ще 11 елітних машин.

Загальна сума доходів

У 2019 році загальна сума доходів нардепа Медведчука становила 61,6 млн грн. Найбільше коштів йому принесла кіпрська Ventolor Holding Limited - 33,4 млн грн премії та 21,9 млн грн винагороди.

Дружина Оксана Марченко задекларувала 258,6 млн грн дивідендів від кіпрської Tumillon Investments LTD. Її банківські заощадження становлять 4,1 млн євро, 56 тис. грн і $ 513; готівкою - 1,8 млн євро.

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