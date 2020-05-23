Медведчук задекларував найцінніше, в тому числі Оксану Марченко та її сотню фірм



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Політик Віктор Медведчук з дружиною Оксаною на відпочинку

У пари Медведчук-Марченко два десятки люксових автомобілів три сотні ікон

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» та кум президента країни агресора Віктор Медведчук подав електронну декларацію за 2019 рік з доходами 61,6 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані НАЗК.

У власності політика – шість земельних ділянок загальною площею 105 га, які розташовані у Києві та селі Юрів Макарівського району Київської області. Також йому належать два житлові будинки у столиці площами 2113 кв. м і 311 кв. м і господарські споруди площею 522 кв. м.

Дружина Медведчука, теледіва Оксана Марченко володіє 11 земельними ділянками загальною площею 1 га, одна з яких в окупованому Росією Криму. Має два житлових приміщення у Києві площами 77,1 кв. м і 1773 кв. м, ще один у селі Оползневе (Крим) площею 371 кв. м. У цьому ж населеному пункті Криму є нежитловий будинок з господарськими будівлями та спорудами на 749 квадратів.

З цінного майна у Медведчука є більше десяти наручних годинників світових брендів на кшталт Rolex, Breguet. Майже двадцять таких годинників має дружина нардепа.

Крім цього, в Оксани Марченко ряд колекцій ювелірних виробів брендів Cartier, Dolce and Gabbana та інші, набір ювелірних виробів (три одиниці) торгової марки, яка належить російському художнику-модельєру Валентину Юдашкіну.

Оксана Марченко і Віктор Медведчук на світському заході. Фото з відкритих джерел

У гардеробі народного обранця висять 17 чоловічих костюмів, шкіряна куртка, три кашемірових пальта - усе марки Dolce and Gabbana, дві дублянки з хутра від Brioni і Lanvin; набори запонок з дорогоцінним камінням.

У спільній сумісній власності родини нардепа низка спортивного інвентаря, меблі (гарнітури Provasi в кількості 42 одиниць; Marge Garson в кількості 46 одиниць; Jambo в кількості шість одиниць), 24 килима, виробництва Італії та Ірану, 18 люстр; ряд цінних книг, зокрема, фрагмент Біблії Гутенберга (1455 рік), рукописне Євангеліє XV століття, «Тріодь Постная» (1555 рік), «Заблудівське Євангеліє» (1569 рік), «Апостол» Івана Федорова (1574 рік), «Граматика» М. Смотрицького (1648 рік), «Опис України» Гійома Боплана (1660 рік), «Давня російська історія» М. Ломоносова (1766 рік), «Енеїда» І. Котляревського (1798 рік), «Записки щодо російської історії» Катерини II (1787 рік), «Записки про Малоросію її жителів і творах» Я. Маркович (1798 рік), «Руслан та Людмила» О. Пушкіна (1820 рік), «Кобзар» Т. Шевченка (1860 року), колекції книг XVII століття (у кількості 48 штук), XVIII століття (1040 штук), ХІХ століття (3811 штук), ХХ століття (2959 штук); колекції картин російських художників у кількості 110 одиниць, українських художників – 80 картин, 24 картини європейського живопису, 201 картина закарпатських майстрів живопису, 115 картин сучасного живопису.

Також сім’я декларанта вказала колекцію ікон XVII-XX століття у кількості 227 штук.

Із одягу дружина Медведчука зазначила колекції курток, хутряних пальт і чотири сукні від Prada, колекції вечірніх суконь, пальт, костюмів, накидок відомих брендів, понад 50 шкіряних сумок.

Транспортний автопарк нардепа складається з восьми машин марок BMW 760і, 2007 року випуску; BMW 750Lі, 2010 року випуску; Mercedes-Benz GL 550, 2010 року випуску; Mercedes-Benz G 55 AMG 2010 року випуску; Mercedes-Benz S 500 4 MATIC, 2014 року випуску; Toyota Land Cruiser 200, 2015 року випуску; Renault Duster, 2018 року випуску; Mercedes-Benz MAYBACH S650, 2019 року випуску і Моторна яхта класу Азимут 43, 2006 року випуску.

Що стосується дружини кума Путіна, то на неї записано ще 11 елітних машин.

Крім цього, Оксана Марченко володіє цінними паперами у двох московських фірмах «Інвестиційні пропозиції» і «Ренесанс»; корпоративними правами чотирьох компаній (Інвестиційна компанія «Гармонія», ПП «Омега-ТВ», Tumillon Investments LTD і Celkorivia Ventures LTD) і є кінцевим бенефіціаром у 97 фірмах. Ще відобразила вісім торгових марок і комерційних найменувань.

Віктор Медведчук зазначив, що має корпоративні права на Акціонерне товариство закритого типу «Компанія Concordia Medikal».

За 2019 рік загальна сума доходів нардепа Медведчука становила 61,6 млн грн. Найбільше коштів йому принесла кіпрська Ventolor Holding Limited – 33,4 млн грн премії і 21,9 млн грн винагороди.

Заробітну плату він одержав від інвестиційної компанії «Гармонія» - 4,76 млн грн, а також як депутат Верховної Ради – 180,2 тис. грн.

Ще отримав 1,14 млн грн доходу від відчуження рухомого майна, 183,5 тис. грн доходу від надання майна в оренду.

Також Національна академія правових наук України виплатила Медведчуку 55,2 тис. грн за вчене звання академік.

У свої минулорічні доходи політик записав 1139 грн, які йому відшкодував телеканал «Прямий» за рішенням суду.

Дружина Оксана Марченко задекларувала 258,6 млн грн дивідендів від кіпрської Tumillon Investments LTD. Крім цього, вказала 2,9 млн грн доходу від відчуження нерухомого майна і 14,3 тис. грн доходу від надання майна в оренду.

На рахунках в українських та білоруських банках Медведчук зберігає 853,3 тис. євро, 1,21 млн грн, 24,3 тис. російських рублів і 2 швейцарських франка.

У готівці нардеп має $210 тис.

Банківські заощадження його дружини становлять 4,1 млн євро, 56 тис. грн і $513; готівкою – 1,8 млн євро.

Як повідомляв «Главком», у 2019 році дружина голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука Оксана Марченко контролювала вже не 50, а 61% російської компанії «НЗНП Трейд», яка бурить нафтові свердловини в Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії.