Момент ймовірного вибуху біля офісу Медведчука потрапив на відео



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Скріншот з відео

Факт вибуху у поліції заперечують

У мережі з’явилося відео вибуху, який стався у Києві під час акції націоналістичних організацій біля офісу голови «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука.

Відповідне відео розміщено на YouTube-каналі «Національного корпусу».

«Нацкорпус вимагає від Мін’юсту звернутися з позовом до суду за фактом вчинення партією ОПЗЖ державної зради і вимагає від СБУ почати провадження проти керівників цієї антиукраїнської сили», – зазначається в підписі під відео.

При цьому в поліції заявили, що «ніяких вибухів не було». Також в поліції уточнили, що затримано близько 19 активістів Нацкорпусу.

Ймовірно вибухнув під офісом Медведчука вибуховий пакет або інша піротехніка.

Нагадаємо, за порушення громадського порядку затримали 19 учасників акції під офісом голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука. Факт вибуху, про що повідомляли ЗМІ, поліція спростувала. Затриманих доправили в Печерське управління поліції. Діям кожного з затриманих буде дана правова кваліфікація.

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