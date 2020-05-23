У поліції спростували інформацію про вибух біля офісу Медведчука



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Фото: Нацкорпус

Поліція затримала учасників акції під офісом Медведчука

За порушення громадського порядку затримали 19 учасників акції під офісом голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука. Факт вибуху, про що повідомляли ЗМІ, поліція спростувала.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

«Факт вибуху ми спростовуємо, ніякого вибуху не було. Там відбувалася акція, активісти запалили фаєри. Загалом за порушення громадського порядку було затримано близько 19 осіб, зараз вони знаходяться у Печерському управлінні поліції. З’ясовуємо всі обставини», – повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Скріншот з відео

Офіс глави партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука на вулиці Велика Васильківська, 23-б, у Києві закидали петардами і димовими шашками. Акцію протесту влаштували активісти «Національного корпусу». Вони вимагали від Мін’юсту звернутися з позовом до суду за фактом вчинення партією ОПЗЖ державної зради та від СБУ – розпочати провадження проти очільників політсили.

Як повідомлялося, біля офісу Віктора Медведчука у Києві стався вибух і столичні правоохоронці встигли затримати двох осіб.