На Миколая без морозу: яка погода чекає на українців у вихідні (карта)

На свято Миколая цього року в сніжки не зіграєш, бо температура не опускатиметься нижче нуля

На вихідні 18−19 грудня погода в Україні буде вологою та хмарною. У неділю на території країни різко посилиться вітер. Про це повідомила у себе в Facebook синоптикиня Наталія Діденко.

«Опади – мокрий сніг та дощ, як захоче температура повітря. Вона поки що залишається без особливих змін, невеликі «мінуси» – мляві «плюси», – написала Діденко.

У Києві на вихідні, за прогнозами синоптикині, часом очікується мокрий сніг із дощем або мрякою. 19 грудня вітер посилиться до штормового. Температура повітря у суботу вночі очікується від 1 морозу до 1 тепла, вдень у суботу близько нуля, у неділю до +3 градусів.

Зазначимо, в українських горах 17 грудня сильні снігопади. В результаті чого оголошено штормове попередження, повідомили в пресцентрі ДСНС.

У зв'язку зі снігопадами 17-19 грудня, у горах Львівської, 18-19 грудня Iвано-Франкiвської, 19 грудня у високогір’ї Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, різке похолодання в країні очікується вже 21 грудня (наступного вівторка). Варто зазначити, що морозна погода протримається в областях як і вдень, так і вночі. Подекуди стовпчики термометра впадуть до -13 градусів. Однак опадів не передбачається.

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