Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 17 грудня

На Заході і Сході місцями буде ожеледиця

В Україні у п'ятницю, 17 грудня, в країні очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень у південно-східній частині можливі помірні опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі та вдень буде в межах від 2 морозу до 3 тепла. У Карпатах сніг, температура протягом доби в межах -3...-8 градусів морозу.

У західних областях буде хмарно. Очікується дощ та мокрий сніг. Вдень температура повітря підніметься до +2...+5 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже 0...+3 градуси.

У Центрі і на Півночі буде також хмарна погода з опадами, переважно йтиме мокрий сніг. Стовпчики термометрів вдень покажуть 0...+3 градуси, а вночі мінімальна температура повітря становитиме 0.

На Сході України вдень прогнозують від -1 до +1 градусів. Вночі буде трохи холодніше – до -1. Також очікують дощ зі снігом або мокрий сніг.

На Півдні середня добова температура становитиме +2...+4 градуси, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні 0...+2.

У Києві буде хмарно, також йтиме невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 1-3 тепла.