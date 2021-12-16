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    Події в Україні

    На Івано-Франківщині випав «чорний» сніг (фото)

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    Місцеві мешканці вважають, що сніг потемнів від &laquo;золи з Бурштинської ТЕС&raquo; - На Івано-Франківщині випав «чорний» сніг (фото)
    Місцеві мешканці вважають, що сніг потемнів від «золи з Бурштинської ТЕС»
    фото Володимир Теслюк/Facebook

    Місцеві заявляють про екологічну небезпеку

    Мешканці Галицької громади на Івано-Франківщині занепокоєні «чорним» снігом, який випав напередодні у їхньому регіоні. Про забруднення снігового покриву повідомляють місцеві у соцмережах. Зокрема, журналіст Володимир Теслюк опублікував фото зі снігом, поверхня якого вкрита темною та щільною речовиною, у Facebook.

    Також він додав у коментарях, що «це зола з Бурштинської ТЕС».

    «Та це просто жах якийсь! Сьогодні сніг ще чорніший! Що ж з нами роблять? А ми мовчимо?! Чи ми вже так звикли до цього, що навіть не помічаємо?», – написав Теслюк.

    Допис чоловіка викликав обурення та жваве обговорення мешканців Галича, які почали звинувачувати в цьому викиди з Бурштинської ТЕС.

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    На Івано-Франківщині випав «чорний» сніг (фото)
    На Івано-Франківщині випав «чорний» сніг (фото)
    На Івано-Франківщині випав «чорний» сніг (фото)
    На Івано-Франківщині випав «чорний» сніг (фото)
    На Івано-Франківщині випав «чорний» сніг (фото)
    На Івано-Франківщині випав «чорний» сніг (фото)
    На Івано-Франківщині випав «чорний» сніг (фото)
    На Івано-Франківщині випав «чорний» сніг (фото)
    На Івано-Франківщині випав «чорний» сніг (фото)
    На Івано-Франківщині випав «чорний» сніг (фото)
    На Івано-Франківщині випав «чорний» сніг (фото)
    На Івано-Франківщині випав «чорний» сніг (фото)
    На Івано-Франківщині випав «чорний» сніг (фото)
    На Івано-Франківщині випав «чорний» сніг (фото)
    На Івано-Франківщині випав «чорний» сніг (фото)

    «В горлі першить. Наші дітки ніколи не будуть здорові при такому повітрі!!!», «Ц просто гидь, неможливо дивитись. Але кому і як говорити, щоб був результат? Ми не мовчимо, але оце обурення поміж себе без толку…», «Пане Володимире, піднімайте народ, ви преса, робіть розголос не лише в соцмережі, керівники всіх рівнів мали б допомогти!!! Йдеться про екологічну безпеку міжнародного рівня», – пишуть обурені жителі громади.

    Нагадаємо, біля станції «Академік Вернадський» сніг став малиновим і зеленим.

    Як раніше повідомлялося, кілька європейських країн на вихідних засипало рожевим та помаранчевим снігом. Це сталося через те, що пил із пустелі Сахара у Північній Африці досяг теренів країн, зокрема Чехії та Словаччини.

    До слова, для змагань у центрі Києва везуть сніг з усієї України.

    Теги: ТЕС гроші Івано-Франківщина снігопад
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    На Івано-Франківщині випав «чорний» сніг (фото)