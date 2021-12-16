На Івано-Франківщині випав «чорний» сніг (фото)

Місцеві мешканці вважають, що сніг потемнів від «золи з Бурштинської ТЕС»

Місцеві заявляють про екологічну небезпеку

Мешканці Галицької громади на Івано-Франківщині занепокоєні «чорним» снігом, який випав напередодні у їхньому регіоні. Про забруднення снігового покриву повідомляють місцеві у соцмережах. Зокрема, журналіст Володимир Теслюк опублікував фото зі снігом, поверхня якого вкрита темною та щільною речовиною, у Facebook.

Також він додав у коментарях, що «це зола з Бурштинської ТЕС».

«Та це просто жах якийсь! Сьогодні сніг ще чорніший! Що ж з нами роблять? А ми мовчимо?! Чи ми вже так звикли до цього, що навіть не помічаємо?», – написав Теслюк.

Допис чоловіка викликав обурення та жваве обговорення мешканців Галича, які почали звинувачувати в цьому викиди з Бурштинської ТЕС.

«В горлі першить. Наші дітки ніколи не будуть здорові при такому повітрі!!!», «Ц просто гидь, неможливо дивитись. Але кому і як говорити, щоб був результат? Ми не мовчимо, але оце обурення поміж себе без толку…», «Пане Володимире, піднімайте народ, ви преса, робіть розголос не лише в соцмережі, керівники всіх рівнів мали б допомогти!!! Йдеться про екологічну безпеку міжнародного рівня», – пишуть обурені жителі громади.

Нагадаємо, біля станції «Академік Вернадський» сніг став малиновим і зеленим.

Як раніше повідомлялося, кілька європейських країн на вихідних засипало рожевим та помаранчевим снігом. Це сталося через те, що пил із пустелі Сахара у Північній Африці досяг теренів країн, зокрема Чехії та Словаччини.

До слова, для змагань у центрі Києва везуть сніг з усієї України.