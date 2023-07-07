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Вода зносить автомобілі та огорожі: як негода вплинула на ситуацію в регіонах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вода зносить автомобілі та огорожі: як негода вплинула на ситуацію в регіонах
Наслідки негодини в одній з областей України
фото: ДСНС

Синоптики прогнозували погіршення погоди – сильний дощ, грозу, град та посилення вітру

У більшості областей України оголосили штормове попередження. Також синоптики прогнозували погіршення погоди – сильний дощ, грозу, град та посилення вітру. «Главком» зібрав наслідки негоди у різних областях України.

Буковина

У селі Ошихліби, що на Кіцманщині, потік води вийшов з берегів, зніс огорожу, затопило кілька угідь та автомобіль. Найбільше пошкоджень зазнали автомобіль і будинок однієї з сімей. Там води опинилася всередині будівлі, внаслідок чого вийшла з ладу побутова техніка та інші цінні речі.

Наслідки негоди на Буковині
Наслідки негоди на Буковині
фото: Кіцмань24
Наслідки негоди на Буковині
Наслідки негоди на Буковині
фото: Кіцмань24
Наслідки негоди на Буковині
Наслідки негоди на Буковині
фото: Кіцмань24
Наслідки негоди на Буковині
Наслідки негоди на Буковині
фото: Кіцмань24
Наслідки негоди на Буковині
Наслідки негоди на Буковині
фото: Кіцмань24
Наслідки негоди на Буковині
Наслідки негоди на Буковині
фото: Кіцмань24

Також через негоду на Буковині сталася аварія на мережах, тож деякі райони області залишилися без світла.

Львівщина

З ночі Львів накрила потужна злива. Через проливний дощ ускладнено рух транспорту на деяких вулицях. Також у Львові злива змила на дороги та у під’їзди будівель глину, яку засипали на схил лікарні на вулиці І. Миколайчука.

На вулиці Словацького струмінь води сягає другого поверху.

Згодом у Львівській міській раді повідомили, що на місці прориву працюють ремонтні бригади «Львівводоканалу». Крім цього, для ліквідації пориву вимкнули подачу води у мікрорайон довкола вулиці Словацького, а також перекривають вулицю для проведення ремонтних робіт.

Прикарпаття

На Прикарпатті після грозових дощів підтопило 600 домоволодінь, а також дороги та відкриті території, рятувальники врятували 8 людей, евакуювали 45, з них 11 дітей. Наразі рятувальники продовжують надавати допомогу населенню.

Наслідки негоди на Прикарпатті
Наслідки негоди на Прикарпатті
фото: ДСНС
Наслідки негоди на Прикарпатті
Наслідки негоди на Прикарпатті
фото: ДСНС
Наслідки негоди на Прикарпатті
Наслідки негоди на Прикарпатті
фото: ДСНС
Наслідки негоди на Прикарпатті
Наслідки негоди на Прикарпатті
фото: ДСНС
Наслідки негоди на Прикарпатті
Наслідки негоди на Прикарпатті
фото: ДСНС
Наслідки негоди на Прикарпатті
Наслідки негоди на Прикарпатті
фото: ДСНС
Наслідки негоди на Прикарпатті
Наслідки негоди на Прикарпатті
фото: ДСНС

Тернопільщина

Будинки та господарські будівлі жителів села Пановичі у воді. Як зазначають дописувачі місцевих груп, така ситуація вже не перший рік.

Наслідки негоди на Тернопільщині
Наслідки негоди на Тернопільщині
фото з соцмереж
Наслідки негоди на Тернопільщині
Наслідки негоди на Тернопільщині
фото з соцмереж

«Оскільки від керівництва громади та відділу житлово-комунального господарства не було вжито жодних заходів, сьогоднішні опади завдають чималих збитків жителям. Очікуємо втручання відповідних служб у ситуацію, щоб сьогоднішня ситуація не переросла у жахливу біду для громади», – йдеться в повідомленні.

Також потужний ураган наробив біди у місті Заліщики.

Наслідки негоди на Тернопільщині
Наслідки негоди на Тернопільщині
фото: Сергій Абрамюк
Наслідки негоди на Тернопільщині
Наслідки негоди на Тернопільщині
фото: Сергій Абрамюк
Наслідки негоди на Тернопільщині
Наслідки негоди на Тернопільщині
фото: Сергій Абрамюк
Наслідки негоди на Тернопільщині
Наслідки негоди на Тернопільщині
фото: Сергій Абрамюк
Наслідки негоди на Тернопільщині
Наслідки негоди на Тернопільщині
фото: Сергій Абрамюк
Наслідки негоди на Тернопільщині
Наслідки негоди на Тернопільщині
фото: Сергій Абрамюк
Наслідки негоди на Тернопільщині
Наслідки негоди на Тернопільщині
фото: Сергій Абрамюк
Наслідки негоди на Тернопільщині
Наслідки негоди на Тернопільщині
фото: Сергій Абрамюк

Нагадаємо, у Карпатах під час сходження на Говерлу 6 липня загинуло двоє туристів. Це – 37-річний чоловік та дев'ятирічна дівчинка з Харківської області.

До слова, з 11 липня набувають чинності норми Закону № 1978, якими вноситься чимало змін до антитютюнового законодавства.

Теги: ДСНС Україна негода дощ

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