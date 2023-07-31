Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Більшість областей накриють грозові дощі: прогноз погоди на 31 липня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Більшість областей накриють грозові дощі: прогноз погоди на 31 липня
Температура вдень становитиме 22-30°
фото: Pixabay

Попри опади, на українців чекає доволі спекотний день

У понеділок 31 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. У більшості областей підуть дощі, які подекуди супроводжуватимуть грози. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні, крім південно-східної частини, вночі місцями випадуть невеликі дощі. Удень очікуються помірні короткочасні дощі та окремі грози.

Вітер подме змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 13-18°, на узбережжі морів – 17-22°. Удень прогріється до 22-27°, у південній частині та східних областях – до 30°.

Прогноз погоди на 31 липня
Прогноз погоди на 31 липня
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також спостерігатиметься мінлива хмарність. Уночі місцями прогнозується невеликий дощ. Удень піде помірний короткочасний дощ, місцями з грозою.

Вітер подме змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 13-18°, вдень – 22-27°. У столиці вночі стовпчик термометра вкаже 16-18°, вдень – 24-26°.

Теги: прогноз погоди дощ гроза

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Температура вдень становитиме 20-28°
Грозові дощі посунуть на схід: прогноз погоди на 28 липня
28 липня, 05:21
Температура вдень становитиме приблизно 21-26°
Мінлива хмарність, місцями грозові дощі: прогноз погоди на 29 липня
29 липня, 05:16
Температура вдень по Україні коливатиметься від 22° до 33°
Спека, місцями дощі та грози: прогноз погоди на 30 липня
Вчора, 05:01

Суспільство

Більшість областей накриють грозові дощі: прогноз погоди на 31 липня
Більшість областей накриють грозові дощі: прогноз погоди на 31 липня
31 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Міноборони тестує «тактичні кросівки» для ЗСУ: у чому їхня перевага
Міноборони тестує «тактичні кросівки» для ЗСУ: у чому їхня перевага
Хвилина мовчання: згадаймо сина дисидента та фотографа Романа Чорномаза
Хвилина мовчання: згадаймо сина дисидента та фотографа Романа Чорномаза
Спека, місцями дощі та грози: прогноз погоди на 30 липня
Спека, місцями дощі та грози: прогноз погоди на 30 липня
30 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Михайло Радуцький: Проживши рік за кордоном, всі чомусь їдуть до наших лікарів
56K
«Найбільше знущання над інвалідами». Соратник президента обіцяє скасувати сумнозвісні МСЕК
48K
«Ми воюємо за свободу Африки». Росія вкотре змінила мету «СВО»
16K
У Петербурзі обікрали відразу трьох учасників саміту «Росія – Африка»
11K
«Український контрнаступ виявився успішним». Соратник Путіна зробив «страшний» прогноз
11K
Удар безпілотників по Москві: з'явилися фото зсередини потрощеної будівлі

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
29 липня, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
28 липня, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту