Більшість областей накриють грозові дощі: прогноз погоди на 31 липня

Попри опади, на українців чекає доволі спекотний день

У понеділок 31 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. У більшості областей підуть дощі, які подекуди супроводжуватимуть грози. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні, крім південно-східної частини, вночі місцями випадуть невеликі дощі. Удень очікуються помірні короткочасні дощі та окремі грози.

Вітер подме змінних напрямків, 3-8 м/с.

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Температура вночі становитиме 13-18°, на узбережжі морів – 17-22°. Удень прогріється до 22-27°, у південній частині та східних областях – до 30°.

Прогноз погоди на 31 липня інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також спостерігатиметься мінлива хмарність. Уночі місцями прогнозується невеликий дощ. Удень піде помірний короткочасний дощ, місцями з грозою.

Вітер подме змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 13-18°, вдень – 22-27°. У столиці вночі стовпчик термометра вкаже 16-18°, вдень – 24-26°.