Грозові дощі посунуть на схід: прогноз погоди на 28 липня

У низці областей очікуються шквали

У п’ятницю 28 липня в Україні буде хмарно з проясненнями. Грозові дощі і шквали охопляють схід, а також низку центральних і південних областей. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозами синоптиків, дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с очікуються у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Сумській областях. У Криму підуть значні дощі. Водночас у західних, Вінницькій, Житомирській, Київській, вдень і в Одеській областях – без опадів.

Вітер подме північно-західний (у східній частині – південно-східний), 7-12 м/с.

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Температура вночі становитиме 12-17°, на сході країни сягне до 21°, у західних областях – 9-14°. Удень прогріється до 20-25°, на Одещині – до 28°.

Прогноз погоди на 28 липня інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Вітер пануватиме північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі на Київщині становитиме 12-17°, вдень прогріється до 20-25°. У столиці вночі стовпчик термометра вкаже 13-15°, вдень – 22-24°.