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Мінлива хмарність, місцями грозові дощі: прогноз погоди на 29 липня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Мінлива хмарність, місцями грозові дощі: прогноз погоди на 29 липня
Температура вдень становитиме приблизно 21-26°
фото: Pixabay

У східних областях очікується сильний вітер

У суботу 29 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. У низці областей підуть короткочасні грозові дощі. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Уночі та вранці у східних та Сумській, а вдень у західних та північних областях місцями очікується короткочасний дощ і гроза. На решті території – без опадів.

Вітер подме західний та північно-західний, 5-10 м/с. У східних областях місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 12-17°, на узбережжі морів – до 20°. Удень прогріється до 21-26°, на Одещині сягне 30°. На високогір'ї Карпат вночі очікується 9-11°, вдень – 16-18°.

Прогноз погоди на 29 липня
Прогноз погоди на 29 липня
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Лише місцями по області вдень ітиме короткочасний грозовий дощ.

Вітер переважатиме північно-західний, 5-10 м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 12-17°, вдень – 21-26°. У столиці вночі стовпчик термометра покаже 14-16°, вдень – 23-25°.

Теги: прогноз погоди дощ гроза

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