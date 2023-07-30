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Спека, місцями дощі та грози: прогноз погоди на 30 липня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Спека, місцями дощі та грози: прогноз погоди на 30 липня
Температура вдень по Україні коливатиметься від 22° до 33°
фото: glavcom.ua

Західні, низку північних та центральних областей накриють короткочасні дощі

У неіділю 30 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. У низці областей очікуються дощі та грози. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Уночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях підуть короткочасні дощі, місцями з грозами. На решті території – без опадів.

Вітер подме змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 12-17°, вдень – 22-27°. У південній частині вночі очікується 18-23°, вдень сягне 28-33°.

Спека, місцями дощі та грози: прогноз погоди на 30 липня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також спостерігатиметься мінлива хмарність. Уночі без опадів, а вдень піде короткочасний дощ, місцями з грозою.

Вітер подме змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 12-17°, вдень – 22-27°. У Києві вночі очікується 15-17°, вдень прогріється до 25-27°.

Теги: прогноз погоди спека дощ

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