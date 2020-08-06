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    Суспільство

    Дві третини українців цього літа не були у відпустці і не збираються - дослідження

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    Соціологи зазначають, що серед тих, хто планує відпустку, більшість молодих і заможних - Дві третини українців цього літа не були у відпустці і не збираються - дослідження
    Соціологи зазначають, що серед тих, хто планує відпустку, більшість молодих і заможних

    66% українців не відпочивали і не планують йти у відпустку, 16% опитаних уже були у відпустці влітку 2020 року, ще 18% планують її на це літо - соціологи

    66% українців цього літа не були у відпустці і не збираються відпочивати. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 5 серпня 2020 року.

    Згідно з дослідженням, 16% опитаних уже були у відпустці влітку 2020 року, ще 18% планують її на це літо.

    Так, серед тих, хто вже був у відпустці або лише планує її:

    43% проводитимуть її у своєму населеному пункті й така сама кількість - в іншому регіоні України,

    9% виїжджали або планують поїхати за кордон.

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    Соціологи зазначають, що серед тих, хто планує відпустку, більшість молодих і заможних.

    Під час дослідження методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 2000 респондентів віком від 18 років і старше. Аудиторія: населення України в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму й Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%

    відпочинок рейтинг кордон населення літо
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