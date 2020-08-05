У МЗС розкритикували українців, які мають гроші полетіти в екзотичні країни, але не мають їх, аби повернутися



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Більшість українців, які застрягли за кордоном, уже вивезли та залишились тільки поодинокі випадки

«Найбільш типовий випадок: застряг за кордоном, немає грошей, сиджу і чекаю, рятуйте мене!», - говорить міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Повернення українців, які застрягли за кордоном під час пандемії, ускладнює те, що в деяких екзотичних країнах немає прямої дипломатичної присутності України. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами урядовця, попри такі проблем нашим дипломатам таки доводиться повертати українців з країн, які дуже віддалені від України. «Мене завжди в цьому плані дивує те, що люди знаходять гроші полетіти в ту країну, але не знаходять грошей звідти повернутися. Часто йдеться про країну, де, наприклад, немає прямої дипломатичної присутності України, від того комунікація ускладнена, уповільнена. Це поодинокі випадки, але все ж мають місце. І ми, в рамках програми «Захист» намагаємося надавати на місці потрібну допомогу», — розповідає міністр.

Також урядовець заявив, що більшість громадян, які застрягли за кордоном, уже вивезли та залишились тільки поодинокі випадки.

«З Куби ми вивезли людей. Зараз проблемними є переважно Східна Азія, Камбоджа, М’янма, Лаос. Дуже простий критерій, кому ми допомагаємо, – фізична можливість допомогти. Якщо вона у нас є, то ми допомагаємо», — сказав Кулеба.

Нагадаємо, що за час пандемії коронавірусу МЗС України евакуювало близько 250 тисяч громадян, які застрягли за кордоном.

Нагадаємо, з 1 серпня змінилися правила перетину державного кордону: люди, які приїжджають із країн «зеленої» зони, повинні лише мати поліс медичного страхування, а люди з «червоних» країн, і іноземці, і українці, зобов’язані пройти двотижневу самоізоляцію або ж можуть здати ПЛР-тест упродовж доби чи за 48 годин до приїзду.

До «зеленої» чи «червоної» зони держави зараховуються згідно з кількістю нових випадків на Covid-19 на 100 тис. населення за 14 днів (не вище українсського показника) та приростом нових випадків за 14 днів (не більше як 30%).