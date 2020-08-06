Психологи розкрили секрети правильного виходу з відпустки на роботу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Часто при виході на роботу після відпустки люди почуваються знесиленими

Експерти радять відпочивати кожну годину по 15-20 хвилин

Літо – пора відпусток. Але відпочинок закінчується і настає час виходу на роботу. Як влитися після відпустки в робочий графік, розповіла відома психологиня Алуніка Добровольська на телеканалі «Київ».

Виявляється, потрібно відпочивати кожну годину по 15-20 хвилин. «Так працює дефолт-система мозку. Вчені довели, що мозок не в змозі концентруватися на одному завданні понад тридцять хвилин. І якщо ви не дасте йому розслабитися, він сам перейде в режим відпочинку. І кожен з нас знає це стан, коли ми починаємо гальмувати, дивимося в екран комп'ютера і забуваємо, що хотіли. Найкраще взагалі працювати проміжками по двадцять хвилин. Потім давати собі 5-7 хвилин на перезавантаження. Чим заповнювати цю перерву? Відволікатися на щось інше. Кращий відпочинок - зміна діяльності», - розповідає психологиня.

Якщо при виході на роботу ви себе відчуваєте знесиленим, то кращий спосіб повернути собі енергію - емоції. Позитивні емоції найлегше отримати за допомогою музики. Добровольська радить кожному, хто повертається з відпустки, запастися на своїх гаджетах спеціальним плей-листом, який повертає в енергійний стан.

А найголовніша мудрість – не слід прагнути зробити проєкт повністю. Ставте перед собою завдання просто почати його: відкрити файл, написати перший рядок. Психологиня зазначила, що мозок працює з тригера або, іншими словами, спускового гачка - якщо ви запускаєте робочий процес, потім вам легше продовжувати. Це схоже на апетит, який з’являється під час їжі. А сили повертаються під час роботи.

Ще одне питання - як бути колегам, які ще не відпочили, адже сяючий вигляд вчорашнього відпускника може і дратувати деяких. Психологиня радить взяти собі за правило робити для мозку перерву щогодини, щоб не втомлюватися і не дратуватися.

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