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    Суспільство

    Бійці Об'єднаних сил привітали українців з Днем Державного Прапора

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    Скріншот з відео - Бійці Об'єднаних сил привітали українців з Днем Державного Прапора
    Скріншот з відео

    Військові розповіли, що для них означає Державний Прапор України

    Військовослужбовці зі складу операції Об'єднаних сил записали відеозвернення, у якому розповіли, що для них означає Державний Прапор України та привітали українців зі святом.

    Відеопривітання військовослужбовців Об'єднаних сил із Днем Державного Прапора України оприлюднено на сторінці штабу у Facebook.

    Як відомо, щорічно 23 серпня в Україні відзначають державне свято – День Державного Прапора України. Саме в цей день 1991 року група депутатів внесла синьо-жовтий прапор у сесійну залу Верховної Ради.

    Наступного дня, 24 серпня, Україна проголосила незалежність.

    До слова, вчора у Києві урочисто підняли найбільший прапор країни.

    Також поблизу російського кордону підняли в повітря 20-ти метровий український прапор (вражаюче відео).

    свята прапор незалежність військові Україна Операція Об’єднаних сил
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