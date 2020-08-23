Бійці Об'єднаних сил привітали українців з Днем Державного Прапора



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Скріншот з відео

Військові розповіли, що для них означає Державний Прапор України

Військовослужбовці зі складу операції Об'єднаних сил записали відеозвернення, у якому розповіли, що для них означає Державний Прапор України та привітали українців зі святом.

Відеопривітання військовослужбовців Об'єднаних сил із Днем Державного Прапора України оприлюднено на сторінці штабу у Facebook.

Як відомо, щорічно 23 серпня в Україні відзначають державне свято – День Державного Прапора України. Саме в цей день 1991 року група депутатів внесла синьо-жовтий прапор у сесійну залу Верховної Ради.

Наступного дня, 24 серпня, Україна проголосила незалежність.

До слова, вчора у Києві урочисто підняли найбільший прапор країни.

Також поблизу російського кордону підняли в повітря 20-ти метровий український прапор (вражаюче відео).