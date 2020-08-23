Бійці Об'єднаних сил привітали українців з Днем Державного Прапора
Військові розповіли, що для них означає Державний Прапор України
Військовослужбовці зі складу операції Об'єднаних сил записали відеозвернення, у якому розповіли, що для них означає Державний Прапор України та привітали українців зі святом.
Відеопривітання військовослужбовців Об'єднаних сил із Днем Державного Прапора України оприлюднено на сторінці штабу у Facebook.
Як відомо, щорічно 23 серпня в Україні відзначають державне свято – День Державного Прапора України. Саме в цей день 1991 року група депутатів внесла синьо-жовтий прапор у сесійну залу Верховної Ради.
Наступного дня, 24 серпня, Україна проголосила незалежність.
До слова, вчора у Києві урочисто підняли найбільший прапор країни.
Також поблизу російського кордону підняли в повітря 20-ти метровий український прапор (вражаюче відео).