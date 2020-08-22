Поблизу російського кордону підняли в повітря 20-ти метровий український прапор. Вражаюче відео



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«На горі Пристін біля пам’ятного знаку був розгорнутий двадцятиметровий прапор України!» - Голова об’єднаної територіальної громади Скріншот з фото

Жовто-блакитний стяг підняли на найвищий точці громади

В 30 км від кордону з РФ, перша створена об’єднана громада України Новопсковська ОТГ Луганської області до Дня державного прапора підняла двадцятиметровий жовто-блакитний стяг в найвищий точці громади. Про це йдеться сторінці Новопсковської селищної ради у Facebook.

«Від імені Новопсковської селищної ради та від себе особисто вітаю з Днем Державного Прапора України!

Сьогодні на горі Пристін біля пам’ятного знаку був розгорнутий двадцятиметровий прапор України! Синьо-жовтий стяг є особливим символом для українців, з яким десятки поколінь наших співвітчизників виборювали незалежність України.

Наш обов’язок – зробити український Державний Прапор пізнаваним у всьому світі символом успішної країни!», – написав Голова об’єднаної територіальної громади Вадим Гаєв.

Нагадаємо, 23 серпня у День Прапора України на майдані Незалежності у Вінниці відбудеться церемонія підняття державного стягу.

До слова, найвищий і найбільший прапор України буде видно практично з кожної точки Києва. Підіймуть його напередодні Дня Державного Прапора. Підняття найвищого й найбільшого прапора України можна буде побачити онлайн.

Як повідомлялося, 20 серпня, фахівці вже завершили спорудження на київських пагорбах флагштока висотою майже 90 метрів для найбільшого прапора України. Флагшток важить 32 тонни.