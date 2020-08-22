У Києві урочисто піднімають найбільший прапор країни трансляція



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У Києві урочисто піднімають найбільший прапор країни

Найвищий і найбільший прапор України буде видно практично з кожної точки Києва

Мер Києва Віталій Кличко нагадав, що відкрити меморіал та підняти головний прапор планують напередодні Дня Державного Прапора України.

«Друзі! Приєднуйтесь до урочистого видовища вже зараз – підіймаємо найбільший прапор країни!» – написав Кличко у Фейсбук.

Нагадаємо, мер Віталій Кличко повідомив, що у Києві почали встановлювати флагшток для найбільшого прапора України на території меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» біля «Батьківщини-матері».

Кличко опублікував відео з будівельного майданчика, де встановлюють флагшток.

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