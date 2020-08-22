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    У Києві урочисто піднімають найбільший прапор країни

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    <p>У Києві урочисто піднімають найбільший прапор країни</p> - У Києві урочисто піднімають найбільший прапор країни

    У Києві урочисто піднімають найбільший прапор країни

    Найвищий і найбільший прапор України буде видно практично з кожної точки Києва

    Мер Києва Віталій Кличко нагадав, що відкрити меморіал та підняти головний прапор планують напередодні Дня Державного Прапора України. 

    «Друзі! Приєднуйтесь до урочистого видовища вже зараз – підіймаємо найбільший прапор країни!» – написав Кличко у Фейсбук.

    Нагадаємо, мер Віталій Кличко повідомив, що у Києві почали встановлювати флагшток для найбільшого прапора України на території меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» біля «Батьківщини-матері».

    Кличко опублікував відео з будівельного майданчика, де встановлюють флагшток.

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    Віталій Кличко Київ прапор мер
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