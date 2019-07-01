Богдан заявив, що найближчі соратники Зеленського не можуть претендувати на посаду прем'єра



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Списку кандидатур до Кабміну ще немає, але над цим працюють, - голова ОП

Кандидатури на прем'єра підбирають НR-агентства, - Богдан

Глава Офісу президента Андрій Богдан заявляє, що ні він сам, ні інші найближчі соратники президента Володимира Зеленського не можуть стати прем'єр-міністром в новому Кабінеті міністрів.

Про це він сказав в інтерв'ю «РБК-Україна».

Відповідаючи на питання, хто буде прем'єр-міністром, Богдан сказав, що він не знає.

«(Я – ред.) не можу. Люстрований (голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков, – ред.) напевно, ні. Хороший хлопець, але молодий. (І – ред.) не Шефір (перший помічник президента Сергій Шефір, – ред.)», - сказав глава Офісу президента.

За його словами, він на цю посаду взяв би «якогось номінанта на Нобелівську премію з економіки».

Богдан також додав, що списку кандидатур до Кабміну у них ще немає, але над цим працюють.

«Займаємося цим, НR-агентства підбирають чистих людей, зрозумілих Європі, бажано з досвідом роботи на держслужбі», - підсумував Богдан.

Як повідомлялося, Богдан не заперечує, що «Слуга народу» зливає округи старим політикам.