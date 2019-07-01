Богдан не заперечує, що «Слуга народу» зливає округи старим політикам



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Центральний апарат «Слуги народу» нічого не знає про домовленості на місцях Фото: Станіслав Груздєв, Главком

В центральному штабі «Слуги народу» немає домовленості по жодному округу, але якщо щось подібне і відбувається, то це неумисно - Андрій Богдан

Ідею висунути молодого фотографа по 74-му округу в Запоріжжі, де балотується В’ячеслав Богуслаєв, подав обласний штаб «Слуги народу». Про це заявив глава Офісу президента Андрій Богдан в інтерв’ю РБК-Україна.

Нагадаємо, по округу №74від «Слуги народу» йде Сергій Штепа, 1990 р.н., офіційно безробітний, але відомо, що він весільний та сімейний фотограф. По цьому ж округу йде ексрегіонал В’ячеслав Богуслаєв.

«Може бути. Це пропозиції обласних штабів. Ми не можемо з центру призначити в Шепетівку народного депутата. Ми не знаємо, де вона знаходиться, як туди проїхати. Ми звертаємося в обласний штаб і говоримо: «Дайте нам, хлопці, людину на такий округ». І вони нам дають. Ми як інакше повинні 199 чоловік знайти? З газети або у вас ходити питати? Ось питання: кого призначити в СБУ? У моїй телефонній книзі близько 50 сбушників, я нікого з них не хочу рекомендувати», - розповів глава Офісу президента.

При цьому він запевняє, що в центральному штабі «Слуги народу» немає домовленості по жодному округу, але якщо щось і відбувається, то це не умисно.

«Нам могли і список, і в Київ, і в Шепетівку внести людину, яка куплена, підіграє комусь або взагалі не збирається йти на вибори. Могли, так, але це не є умислом центрального штабу. І я вірю, що не є умислом регіонального штабу. У кожних 100% є 20% поганого», -запевняє Богдан.

«Ми виставили на округи 199 реальних кандидатів… Жодного округу ми відверто не злили», - додав він.

Також Богдан розповів, зі всього виборчого списку «Слуги народу» десь дві третини будуть ідеологічно нормальними.

«Припустимо, буде 200 народних депутатів від «Слуги народу». Я розумію, що якась частина з них не виправдає наші надії. Це нові люди, вони нізвідки, вони реально приходили через Facebook, через соціальні ліфти. Їх давали регіональні штаби, їх радили експерти, ми брали людей з офісу BRDO, це різні люди. І 20% з них будуть погані, їх куплять, вони будуть брати хабарі, потім ще 20%. Але з них 60-70% будуть нормальні ідеологічні люди», - вважає глава Офісу президента.

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