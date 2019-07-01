  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    У Зеленського «заборонили» Вакарчуку ходити на телебачення: «Він вбиває свою партію»

    • Розсилка
    Зі Святославом Вакарчуком на телеканалі трапився конфуз після запитання Юлії Тимошенко&nbsp; - У Зеленського «заборонили» Вакарчуку ходити на телебачення: «Він вбиває свою партію»
    Зі Святославом Вакарчуком на телеканалі трапився конфуз після запитання Юлії Тимошенко 

    Вакарчуку радять їздити по регіонам. а не ходити по телеканалам

    Святославу Вакарчуку не варто брати участь в дебатах на телебаченні, тому що це знижує рейтинги «Слуги народу». Таку думку глава Офісу президента Андрій Богдан висловив в інтерв’ю РБК-Україна.

    «Вони (Смешко, Тимошенко, Вакарчук – Ред.) всі дуже важливі, дуже розумні і дуже класні політики. Але вони нічого не розуміють. Наприклад, Славі Вакарчуку не треба ходити на телебачення - просто заборонено. А як ти це поясниш? Він мовити хоче. А це взагалі не його. Він вбиває свою партію. Ми ж бачили, як упав рейтинг «Європейської солідарності». А зараз падає «Голос», але «Солідарність» зростає», - сказав глава Офісу президента.

    При цьому він порадив Вакарчуку їздити по регіонам.

    Андрій Богдан вважає, що партія Вакарчука – це не проєкт Віктора Пінчука чи Михайла Фрідмана.

    «Не знаю. Там є якась група - Томаш Фіала, Петро Чернишов і ще хтось», - сказав глава Офісу президента.

    Нагадаємо, на минулому тижні Юлії Тимошенко під час дебатів зі Святославом Вакарчуком вдалося завалити його простими питаннями (вартість газу в платіжках), на які він не зміг дати відповіді. Крім того Тимошенко дорікнула Вакарчуку, що він, коли був депутатом Ради, не ходив на засідання.

    Партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі.

    Читайте також
    вибори Святослав Вакарчук Андрій Богдан партія Голос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ