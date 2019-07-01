У Зеленського «заборонили» Вакарчуку ходити на телебачення: «Він вбиває свою партію»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зі Святославом Вакарчуком на телеканалі трапився конфуз після запитання Юлії Тимошенко

Вакарчуку радять їздити по регіонам. а не ходити по телеканалам

Святославу Вакарчуку не варто брати участь в дебатах на телебаченні, тому що це знижує рейтинги «Слуги народу». Таку думку глава Офісу президента Андрій Богдан висловив в інтерв’ю РБК-Україна.

«Вони (Смешко, Тимошенко, Вакарчук – Ред.) всі дуже важливі, дуже розумні і дуже класні політики. Але вони нічого не розуміють. Наприклад, Славі Вакарчуку не треба ходити на телебачення - просто заборонено. А як ти це поясниш? Він мовити хоче. А це взагалі не його. Він вбиває свою партію. Ми ж бачили, як упав рейтинг «Європейської солідарності». А зараз падає «Голос», але «Солідарність» зростає», - сказав глава Офісу президента.

При цьому він порадив Вакарчуку їздити по регіонам.

Андрій Богдан вважає, що партія Вакарчука – це не проєкт Віктора Пінчука чи Михайла Фрідмана.

«Не знаю. Там є якась група - Томаш Фіала, Петро Чернишов і ще хтось», - сказав глава Офісу президента.

Нагадаємо, на минулому тижні Юлії Тимошенко під час дебатів зі Святославом Вакарчуком вдалося завалити його простими питаннями (вартість газу в платіжках), на які він не зміг дати відповіді. Крім того Тимошенко дорікнула Вакарчуку, що він, коли був депутатом Ради, не ходив на засідання.

Партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі.