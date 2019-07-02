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    Суспільство

    Британія виділить 9 млн фунтів для підтримки незалежних ЗМІ в Україні

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    Британія протягом наступного року зобов'язується виділити ЗМІ понад 37 млн фунтів стерлінгів&nbsp; - Британія виділить 9 млн фунтів для підтримки незалежних ЗМІ в Україні
    Британія протягом наступного року зобов'язується виділити ЗМІ понад 37 млн фунтів стерлінгів 

    Новий британський проєкт триватиме три роки

    Велика Британія підтримає незалежні ЗМІ в Україні та в регіоні через новий трирічний проєкт з бюджетом 9 млн фунтів стерлінгів.

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    Про це заявив британський міністр у справах ООН та Співдружності Тарік Ахмад під час третьої щорічної Української конференції з питань реформ, що проходить у Канаді.

    «Сьогодні я можу оголосити, що ми активізуємо нашу підтримку незалежних ЗМІ в Україні через новий проєкт на 9 млн фунтів стерлінгів, що зміцнить стійкість суспільства до дезінформації та допоможе підвищити підзвітність уряду шляхом розвитку незалежних джерел інформації в Україні та країнах Східного партнерства», - сказав Ахмад.

    Він додав, що незалежне медіасередовище, що включає громадське мовлення, є основою стабільної та успішної демократії.

    Також повідомляється, що Британія протягом наступного року зобов'язується виділити понад 37 млн фунтів стерлінгів для підтримки більш широких реформ в Україні, включаючи оборону, боротьбу з корупцією та гуманітарні зусилля, а також розширення прав і можливостей і рівності жінок.

    «Протягом останніх п'яти років Україна досягла більшого прогресу, ніж за попередні 23 разом. Зараз ми бачимо скоординований план реформ в уряді. Ми бачимо більш прозору систему закупівель, реформований банківський сектор, кращу медичну допомогу та більш децентралізований процес прийняття рішень, який є ближчим до людей. На тлі невблаганної російської агресії це досить чудове досягнення», - йдеться у заяві.

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    ЗМІ міністр ООН незалежність Велика Британія Україна
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