Буде по-весняному тепло: прогноз погоди на 31 грудня

Невеликий дощ, ймовірно, з мокрим снігом, найближчої ночі передбачається у чотирьох областях

Передноворічний день буде по-весняному теплим. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, 31 грудня в країні впродовж дня очікується +3+9 градусів, на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Луганщині +1+4 градуси. У південній частині та західних областях +7+12 градусів. У нічні години в більшості областей України від 2 тепла до 3 морозу.

Невеликий дощ, ймовірно, з мокрим снігом, найближчої ночі передбачається на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Луганщині, а ще у Карпатах та навколокарпатських районах. На решті території України – без істотних опадів, а на півдні, південному сході та подекуди в центрі навіть може вийти сонце. Вітер переважно південно-західний, іноді поривчастий.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Києві 31 грудня буде сухо. Вітер південно-західний, поривчастий. 31 грудня вночі близько нуля, вдень +4+6 градусів.

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.