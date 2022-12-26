В Японії сильний снігопад: багато загиблих і поранених

Загинули 17 людей, ще 93 людини постраждали

В Японії через сильні снігопади в останні дні загинули 17 людей, ще 93 людини постраждали, повідомляє Associated Press із посиланням на дані японського Агентства боротьби з пожежами і стихійними лихами.

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Сильні снігопади почалися півночі Японії минулого тижня. За даними синоптиків, у північно-східній частині Японії снігу випало втричі більше за середню норму.

У результаті влада скасувала десятки авіарейсів і відправлень поїздів, на дорогах застрягли сотні автомобілів.

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Вранці 25 грудня через сніг на лініях електропередач без електрики залишилися близько 20 тисяч будинків на острові Хоккайдо. Протягом дня подачу електрики вдалося поновити у більшості постраждалих районів.

Нагадаємо, у США вирує негода. Жертвами буревію вже стали понад 20 людей. Буревій у США спричинив безліч автоаварій, обривів ліній електропередачі та затримок авіарейсів.

У Канаді через негоду зупинено залізничне сполучення між найбільшими містами. Як відомо, суттєві затримки на залізниці тривають з 24 грудня, коли на більшості території Канади розпочався сніговий шторм.

За прогнозом синоптиків, завтра, 27 грудня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Зокрема, дощитиме, подекуди буде мокрий сніг та здійметься сильний вітер. У Києві опади розпочнуться вже сьогодні ввечері – піде мокрий сніг.