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В Японії сильний снігопад: багато загиблих і поранених

glavcom.ua
В Японії сильний снігопад: багато загиблих і поранених
Фото Reuters

Загинули 17 людей, ще 93 людини постраждали

В Японії через сильні снігопади в останні дні загинули 17 людей, ще 93 людини постраждали, повідомляє Associated Press із посиланням на дані японського Агентства боротьби з пожежами і стихійними лихами.

Сильні снігопади почалися півночі Японії минулого тижня. За даними синоптиків, у північно-східній частині Японії снігу випало втричі більше за середню норму.

У результаті влада скасувала десятки авіарейсів і відправлень поїздів, на дорогах застрягли сотні автомобілів.

Вранці 25 грудня через сніг на лініях електропередач без електрики залишилися близько 20 тисяч будинків на острові Хоккайдо. Протягом дня подачу електрики вдалося поновити у більшості постраждалих районів.

Нагадаємо, у США вирує негода. Жертвами буревію вже стали понад 20 людей. Буревій у США спричинив безліч автоаварій, обривів ліній електропередачі та затримок авіарейсів.

У Канаді через негоду зупинено залізничне сполучення між найбільшими містами. Як відомо, суттєві затримки на залізниці тривають з 24 грудня, коли на більшості території Канади розпочався сніговий шторм.

За прогнозом синоптиків, завтра, 27 грудня, в Україні очікується погіршення погодних умов.  Зокрема, дощитиме, подекуди буде мокрий сніг та здійметься сильний вітер. У Києві опади розпочнуться вже сьогодні ввечері – піде мокрий сніг.

 

 

Теги: негода снігопад Японія прогноз погоди

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