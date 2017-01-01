«Це мій обов'язок»: Порошенко відвідав поранених військових та звільнених полонених

Президент поцікавився самопочуттям військових, умовами надання медичної допомоги та ходом їх реабілітації

Напередодні Нового року президент України Петро Порошенко разом з дружиною відвідав військовослужбовців, які проходять лікування у Центральному клінічному госпіталі Міноборони та звільнених з полону 27 грудня, які перебувають на реабілітації у військовому шпиталі. Про це повідомляє прес-служба глави держави. «Вважаю, що це мій обов'язок як



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петр Порошенко також привітав бійців із прийдешніми святами та вручив пам’ятні подарунки

Президент поцікавився самопочуттям військових, умовами надання медичної допомоги та ходом їх реабілітації

Напередодні Нового року президент України Петро Порошенко разом з дружиною відвідав військовослужбовців, які проходять лікування у Центральному клінічному госпіталі Міноборони та звільнених з полону 27 грудня, які перебувають на реабілітації у військовому шпиталі.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Вважаю, що це мій обов'язок як президента, як Верховного Головнокомандувача бути сьогодні разом з міністром і з вашим командиром тут. Для мене це велика честь подякувати вам, потиснути руку за ваше зразкове виконання своїх обов'язків. Ми боронимо рідну землю. Українські воїни сьогодні найбільш шановані і я хочу передати вам вітання від всього українського народу і подяку за те, як ви захищаєте рідну землю», - сказав військовослужбовцям Порошенко.

Глава держави поцікавився самопочуттям військових, умовами надання медичної допомоги та ходом їх реабілітації. Він також запевнив, що тим, хто потребує протезування буде надано необхідну допомогу та забезпечено можливість пройти протезування за кордоном.

Крім того, Порошенко повідомив, що вже відкрито реабілітаційний центр у Тисовці Львівської області, де військовослужбовці зможуть відновлюватися.

«За моїм наказом міністр оборони повністю зробив реконструкцію, підготував (реабілітаційний центр - ред.). І наші поранені разом з родинами, з дітьми зможуть якісно відпочити взимку і пройти реабілітацію», - сказав він.

Глава держави також привітав бійців із прийдешнім Новим роком та різдвяними святами і на згадку про зустріч вручив військовослужбовцям пам’ятні подарунки.

Порошенко підкреслив, що для цих мужніх хлопців завжди відкриті двері до лав Збройних сил України.

«Такі хлопці нашій армії потрібні», - резюмував він.

Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

За словами глави СБУ, звільнених полонених перевірять «на зв’язок з Росією» Відомо, що серед звільнених з полону ОРДЛО українців 14 підозрюються у дезертирстві.

Читайте також інтерв’ю «Главкома»: Звільнений з полону боєць «Азова» Євген Чудніцов: Мене непокоїть те, хто складав списки на обмін