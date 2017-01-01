Серед звільнених з полону ОРДЛО українців 14 підозрюються у дезертирстві

На цих 14 осіб не поширюється виплата одноразової матеріальної допомоги до остаточного рішення суду

Щодо 14 звільнених з полону ОРДЛО громадян України відкрито кримінальні провадження за фактом самовільного залишення військових частин. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook радник президента України Юрій Бірюков. «Усі служби, відомства, групи і так далі - все було чудово обізнані про те, що в числі 73, які звільняються, не всі



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Звільнені українськи полонені

На цих 14 осіб не поширюється виплата одноразової матеріальної допомоги до остаточного рішення суду

Щодо 14 звільнених з полону ОРДЛО громадян України відкрито кримінальні провадження за фактом самовільного залишення військових частин. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook радник президента України Юрій Бірюков.

«Усі служби, відомства, групи і так далі - все було чудово обізнані про те, що в числі 73, які звільняються, не всі «героїчні герої». Якщо конкретно, то 14 осіб: по них є кримінальні провадження за фактом самовільного залишення частин», - написав він.

Бірюков повідомив, що на цих 14 осіб не поширюється виплата одноразової матеріальної допомоги до остаточного рішення суду.

«Ми не кидаємо своїх. Не вибираємо «якість». Не обговорюємо «обставини». Якщо наш сидить в полоні, незалежно від обставин, держава буде домагатися звільнення. Це, до речі, загальносвітова практика, що стосується турботи держави про будь-якого свого громадянина. Не все у нас гладко в державі, але над цим працювали і працюють», - зазначив він.

«І що найпарадоксальніше... Півсотні засуджених відмовилися йти «на ту сторону». А ці 14, знаючи свою перспективу, проте – приїхали», - додав Бірюков.

Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

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