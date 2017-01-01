Грицак: звільнених полонених перевірять «на зв’язок з Росією»

Голова СБУ сподівається, що звільнені заручники зможуть згадати про те, де, з якою кількістю людей вони перетиналися в катівнях «ЛНР/ДНР»

Звільнені з полону українські заручники можуть надати дані про інших незаконно утримуються бойовиками українців і тих, хто числиться зниклими безвісти. Про це заявив глава СБУ Василь Грицак. Відповідаючи на питання про те, коли може бути наступний етап обміну, він сказав: «Я сподіваюся, відбудеться в найкоротші терміни». За його



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Глава СБУ Василь Грицак

Голова СБУ сподівається, що звільнені заручники зможуть згадати про те, де, з якою кількістю людей вони перетиналися в катівнях «ЛНР/ДНР»

Звільнені з полону українські заручники можуть надати дані про інших незаконно утримуються бойовиками українців і тих, хто числиться зниклими безвісти.

Про це заявив глава СБУ Василь Грицак.

Відповідаючи на питання про те, коли може бути наступний етап обміну, він сказав: «Я сподіваюся, відбудеться в найкоротші терміни». За його словами, СБУ опитає звільнених на предмет отримання інформації щодо місцезнаходження інших заручників і тих, хто числиться зниклими безвісти.

«Зараз ми обов'язково попрацюємо з тими хлопцями, які повернулися додому, проведемо детальний опитування: де, з ким, в яких місцях вони, можливо, мали контакти з тих людей, хто вважається зараз у полоні або зниклими без вісті, а таких, за нашими даними, 402 людини. Можливо, долю деяких з них нам і вдасться з'ясувати», - сказав Грицак.

Голова СБУ висловив надію на те, що звільнені заручники зможуть «згадати максимально інформацію про те, де, з якою кількістю людей вони перетиналися в катівнях «ЛНР/ДНР».

Відповідаючи на питання про те, чи буде СБУ перевіряти звільнених українських заручників на предмет їх можливої вербування Росією, Грицак сказав: «Так, звичайно, ми будемо їх опитувати щодо обставин їхнього перебування в полоні. Є таке поняття, як контррозвідувальний опитування, і ми обов'язково його проведемо».

Разом з тим він підкреслив: «Є випадки, наприклад, коли наш боєць, будучи пораненим, непритомним потрапив у полон, тут не виникає жодних питань».

Він пояснив, що контррозвідувальний опитування проводиться, коли обставини потрапляння в полон не до кінця з'ясовані

Відзначимо, що раніше в СБУ повідомили, що на даний момент 103 людини залишаються в полоні на окупованих територіях.

Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська прогнозує, що скоро відбудеться новий етап обміну полоненими.

Також відомо, що Україна не віддала бойовиками свідка у справі про катастрофу МН17.

США закликають завершити обмін заручниками на Донбасі за формулою «всіх на всіх».

Джерело: Інтерфакс-Україна