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    Суспільство

    Чекати вже недовго. Стало відомо, коли в Україну прийде метеорологічне літо

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    В Україну йде потепління - Чекати вже недовго. Стало відомо, коли в Україну прийде метеорологічне літо
    В Україну йде потепління

    В Україні температура повітря поступово підвищуватиметься

    В Україні на початку наступного тижня у південній частині та на сході стовпчик термометра сягатиме позначки +30. У столиці теж буде дуже тепло - завтра вдень до + 18-20 градусів. Про це «Главкому» розповіла синоптик Наталка Діденко.

    Щоправда, насичене вологою повітря не відпускатиме дощі з території України. «Дощі не припиняться, будуть літні грози. У найближчі 3-5 днів будуть короткочасні дощі з проясненнями по усій території. Стійкого сухого періоду поки що не видно», – сказала Діденко.

    Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач у квітні прогнозував, що початок літа в Україні буде теплим, а в липні прийде справжня спека.

    За даними кліматологів, цьогорічна весна була дуже контрастною, якщо березень був вищим за кліматичну норму на 5,8°С, то травень виявився холоднішим на 2,8°С. Метеорологічне літо у Києві й досі не настало, середньостатистично воно розпочинається 14 травня, а найпізніше – 7 червня у 1990-му та 2001 роках. Опадів у Києві за сезон випало 176 мм, що склало 125% кліматичної норми, завдячуючи дуже вологому травню. 

    Як повідомлялося, 30 травня у Києві вперше з 1891 року випало 29,5 мм опадів, що на 10,2 мм більше, ніж це було цього числа у 1941 році.

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