Аномалії погоди: весна в Києві закінчилась, а метеорологічне літо ще не настало



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Травень у Києві був холодний

За даними кліматологів, середньостатистично літо в Києві розпочинається 14 травня

Середньовесняна температура повітря у Києві становила +9,6 градусів, що на 1,4 градуса вище за кліматичну норму.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.

«Цьогорічна весна була дуже контрастною, якщо березень був вищим за кліматичну норму на 5,8°С, то травень виявився холоднішим на 2,8°С», - вказали кліматологи.

Вони зазначили, що метеорологічне літо у Києві й досі не настало, середньостатистично воно розпочинається 14 травня, а найпізніше – 7 червня у 1990-му та 2001 роках.

Опадів у Києві за сезон випало 176 мм, що склало 125% кліматичної норми, завдячуючи дуже вологому травню.

Як повідомлялося, 30 травня у Києві вперше з 1891 року випало 29,5 мм опадів, що на 10,2 мм більше, ніж це було цього числа у 1941 році.

Кліматологи заявили, що у Києві двадцятий травень у XXI столітті виявився найхолоднішим. Середньомісячна температура повітря травня у Києві становила +12,4°С, що на 2,8°С нижче за кліматичну норму.

До слова, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що «літо 100% буде» і прийде в перших числах червня, починаючи з 5 числа температура повітря підвищиться, буде рости до +25 і більше градусів.