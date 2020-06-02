  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Аномалії погоди: весна в Києві закінчилась, а метеорологічне літо ще не настало

    • Розсилка
    Травень у Києві був холодний - Аномалії погоди: весна в Києві закінчилась, а метеорологічне літо ще не настало
    Травень у Києві був холодний

    За даними кліматологів, середньостатистично літо в Києві розпочинається 14 травня

    Середньовесняна температура повітря у Києві становила +9,6 градусів, що на 1,4 градуса вище за кліматичну норму.

    Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.

    «Цьогорічна весна була дуже контрастною, якщо березень був вищим за кліматичну норму на 5,8°С, то травень виявився холоднішим на 2,8°С», - вказали кліматологи.

    Вони зазначили, що метеорологічне літо у Києві й досі не настало, середньостатистично воно розпочинається 14 травня, а найпізніше – 7 червня у 1990-му та 2001 роках.

    Опадів у Києві за сезон випало 176 мм, що склало 125% кліматичної норми, завдячуючи дуже вологому травню.  

    Як повідомлялося, 30 травня у Києві вперше з 1891 року випало 29,5 мм опадів, що на 10,2 мм більше, ніж це було цього числа у 1941 році.

    Кліматологи заявили, що у Києві двадцятий травень у XXI столітті виявився найхолоднішим. Середньомісячна температура повітря травня у Києві становила +12,4°С, що на 2,8°С нижче за кліматичну норму.

    До слова, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що «літо 100% буде» і прийде в перших числах червня, починаючи з 5 числа температура повітря підвищиться, буде рости до +25 і більше градусів. 

    Читайте також:
    прогноз погоди Київ повітря весна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ