Чи можуть бути рослинні жири у молочній продукції? Пояснення експерта

«У наявності рослинних жирів у певній пропорції немає нічого поганого»

У торгових мережах абсолютно легально продаються молоковмісні продукти, у складі яких наявні рослинні жири. Проте нерідко під виглядом молочної продукції, яка нібито не має їх містити, продаються фальсифікати із невідомим складом. Про це в інтерв’ю «Главкому» зазначив голова Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський.

«У наявності рослинних жирів у певній пропорції немає нічого поганого. Є маргарини, спреди, інше... На упаковці таких продуктів прямо написано, що вони молоковмісні і вказані всі складові. Ти знаєш, що купуєш. І можеш бути впевненим в якості вихідної сировини, що в молоці не було води та антибіотиків. А на фальсифікаті не пишуть, що це фальсифікат і що туди «набодяжили». Але продають вам у вигляді справжніх молочних продуктів», – зазначив експерт.

Чагаровський пояснив, що невеликі регіональні заводи, які займаються виробництвом фальсифікату, можуть додавати до своєї продукції не тільки рослинні жири, а також і воду, антибіотики тощо, адже молочна сировина значно дорожча за рослинні жири, і це робить такий незаконний «бізнес» досить вигідним.

«На тонну вершкового масла жирністю 72,5% необхідно витратити 22 тонни молока, на тонну напівтвердого сиру – 10 тонн, на тонну кисломолочного сиру – 7 тонн, на тонну сметани – 3 тонни. Для тонни сухого молока треба 8 тонн незбираного», – зазначив експерт.

При цьому, за словами Чагаровського, кілограм молочного жиру коштує $6, а рослинного – лише $1,5. Тому і частка фальсифікованої молочної продукції на ринку є досить значною – фальсифікованого вершкового масла близько 20-25%, а сиру – 15-20%.

Також голова Спілки молочних підприємств попередив про катастрофу у зв’язку зі скороченням в Україні кількості корів.