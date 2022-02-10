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    Економіка та фінанси

    В Україні все менше корів. Голова Спілки молочних підприємств попередив про катастрофу

    •  glavcom.ua
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    За роки незалежності поголів'я корів в Україні скоротилося уп'ятеро - В Україні все менше корів. Голова Спілки молочних підприємств попередив про катастрофу
    За роки незалежності поголів'я корів в Україні скоротилося уп'ятеро
    фото: glavcom.ua

    «Навіть після війни, у 1946 році, у нас було 4,6 млн корів, а зараз втричі менше»

    Поголів’я корів в Україні наразі вп’ятеро менше, ніж було у 1990 році та продовжує стрімко скорочуватися. Навіть після війни корів на території України було суттєво більше. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський.

    Фахівець зазначив, що наразі це створило суттєві складності для молочного виробництва, пов’язані із браком сировини. «Якщо станом на 1 січня 2021 року поголів'я корів становило 1,7 млн одиниць, то на 1 січня цього року – вже 1,6 млн. Такої малої кількості поголів'я в Україні ніколи не було», – зазначив експерт.

    Чагаровський додав, що, на його думку, вищезгадана офіційна цифра завищена мінімум на третину. «Ще 2002 року в Україні було створено державне підприємство «Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин», завдання якого – контролювати чисельність поголів'я за допомогою чіпування. Але досі ця робота не завершена, і достовірних даних – скільки у нас корів на домашніх подвір'ях, немає», – пояснив фахівець.

    За словами експерта, у 1990 році 2,3 млн корів тримало населення, а 6,2 млн утримувалися на молочних фермах. Сьогодні ж на приватних подвір'ях 1,3 млн корів, і лише 400 тис. – у промислових господарствах. Тобто у населення відбулося скорочення вдвічі, а на молочних фермах – у 15 разів.

    Джерело: Спілка молочних підприємств України

    Джерело: Спілка молочних підприємств України

    «Селяни зараз більше однієї корови у господарстві рідко тримають. В основному це люди похилого віку, щоб себе прогодувати та продати на базарі домашню молочну продукцію. А промислове вирощування великої рогатої худоби, у тому числі для виробництва молока, стало не дуже рентабельним ще з середини 90-х років – корми дорожчають, а термін окупності молочного бізнесу становить до 15 років», – пояснює Чагаровський.

    Тому, на переконання фахівця, у фермерів наразі немає інтересу займатися довгостроковими інвестиціями – рослинництво дозволяє отримати прибуток значно швидше, хоча існують і виключення – ті підприємства, що розводять корів давно і провели модернізацію виробництва.

    Раніше виробники розповіли, яку частку собівартості хліба, тепличних овочів та молока складає газ.

    Читайте також інтерв'ю: Куди зникли корови з України? Інтерв'ю з керівником Спілки молочних підприємств
    Теги: продукти аграрії молочна продукція тварини фермерство населення
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    В Україні все менше корів. Голова Спілки молочних підприємств попередив про катастрофу